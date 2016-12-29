Trabzon'da 60 milyon dolarlık yatırım yapılacak

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde otel, alışveriş ve kongre merkezi gibi çeşitli yapıların da yer alacağı 60 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Yomra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile ilçede daha önce Dünya Ticaret Merkezinin bulunduğu alanda otel inşaatı yapacak Armada Group Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Rahif Hakmi'nin, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'nu makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Yomra'ya uzun vadede karlı bir yatırım yapacaklarını vurgulayan Hakmi'nin, şu ifadeleri açıklamada yer aldı:

"60 milyon dolar civarında bir yatırım olacak. İnşaat alanının yüzde 50'si konaklamaya ayrılacak diğer kısmında ise restoranlar, alışveriş, tıp, fuar ve kongre merkezleri ile kültür aktiviteleri için yapılar yer alacak. Yapılar, anahtar teslimi 18 ayda tamamlanacak. Otelimiz, son sistem akıllı yeşil bina olarak inşa edilecek. Bölgedeki en özel yatırıma imza atacağız. Amacımız Trabzon ve Yomra'ya katma değer sağlamaktır."

Otel projesinin başlangıç olacağını, daha büyük projelere imza atmayı planladıklarını vurgulayan Hakmi, "Amacımız Yomra'ya ve Trabzon'a faydalı yatırımlar kazandırmaktır. Biz otel sektörünü çok iyi biliyoruz. Yapacağımız yatırımla Yomra'ya büyük bir istihdam sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sağıroğlu ise ilçede gerçekleştirilecek yatırımı çok önemsediklerini vurgulayarak, Trabzon'da yaz sezonundaki 4 aylık dönemde otellerin doluluk oranının yüzde 100 olduğunu anımsattı.

Turizm hareketliliğini yılın 7, 8 aylık dönemine yaymak için çalıştıklarını belirten Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Çok güzel kırsal alanlarımız var. Belediye olarak ilerleyen zamanlarda kendilerine önemli projeler sunacağız. İlçemize yapılacak her türlü yatırımı, öz yatırımımız olarak değerlendiriyoruz. Gerekirse kendilerine şantiye şefi gibi yardım edeceğiz. Biz yatırımcımıza köstek değil, yardımcı olacağız. Yatırım gerçekleştiğinde kendileri de bizden memnun kalacak, övgü ile bahsedecekler."

Sağıroğlu, Trabzon'da turizmin kalbinin Yomra'da attığını dile getirerek, "Yeni otel ilçemize çok yakışacak. Otel inşaatının ruhsatına ilişkin çalışmalar yarın tamamlanacak." ifadesini kullandı.