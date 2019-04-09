Trabzon'da 8. İstihdam Fuarı düzenlenecek

TRABZON (AA) - Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İbrahim Büyük, geçen yıl 10 bin 339 iş ve staj başvurusu alınan, bin 4 kişinin de işe yerleştirildiği veya iş başı eğitim programlarından faydalandığı Trabzon İstihdam Fuarı'na bu yıl 17 bin ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Büyük, şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Trabzon Valiliği himayesinde, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü organizatörlüğünde 11-12 Nisan'da 8. Trabzon İstihdam Fuarı'nın organize edileceğini belirtti.

Geçen yıl 7-8 Mayıs'ta gerçekleştirilen 7. Trabzon İstihdam Fuarı'na 13 bin 851 ziyaretçi ve 107 firmanın katıldığını anımsatan Büyük, etkinlik süresince 10 bin 339 iş ve staj başvurusu alındığını, bin 4 kişinin de fuarın ardından işe yerleştirildiğini veya iş başı eğitim programlarından faydalandığını vurguladı.



Büyük, bu yıl düzenlenecek fuara ise en az 17 bin ziyaretçinin gelmesini beklediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"98 firmanın binlerce iş ve staj talebiyle katılacağı bu büyük organizasyonla ilimizdeki iş gücü arzı ile iş gücü talebinin bir araya getirilerek mesleki eğitim, istihdam, girişimcilik ve insan kaynakları konularında taraflar arasında iş birliğinin kalıcı ve kurumsal hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Temel amacımız, nitelikli iş arayanlarımıza, gençlerimize iş gücü piyasası ile ilgili bilgileri aktarmak, çalışma hayatına hazırlamak, çalışabilecekleri iş yerleri konusunda bilgi sağlamak ve rehberlik etmek, staj, part-time çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkanları hakkında bilgilendirmektir."



Fuara stant açarak katılacak firmaların sektörel dağılımı yapıldığında toptan ve perakende ticaret, imalat, turizm ve sağlık sektörlerinin diğer sektörlerden fazla olduğunun görüldüğünü aktaran Büyük, şu değerlendirmede bulundu:



"Fuara katılacak firmaların sektörel bazlı açık iş, staj taleplerine göre gruplandırma yapıldığında, imalat 862, bilgi ve iletişim 584, toptan ve perakende ticaret 400, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri 340, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 185, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri 120, ulaştırma ve depolama 101, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 71, eğitim 65, gayrimenkul faaliyetleri 60, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 41, madencilik ve taş ocakçılığı 30, inşaat 29, finans ve sigorta 25 olmak üzere toplam 2 bin 913 kişiye iş ve staj imkanı sunulacaktır."



Büyük, fuarda iş ve staj başvurularının yanında, alanında uzman kişilerin seminer vereceğine işaret ederek, davetli konuşmacıların bilgi birikimlerini öğrencilere, işsiz vatandaşlara aktararak kariyer yolculuğunda bir farkındalık oluşturmalarının hedeflendiğini dile getirdi.



Fuarın birinci günü TAV Havalimanları Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Hakan Öker'in, "Havacılık Sektöründe İstihdam ve Kariye Fırsatları" konulu, ikinci gün ise NLP ve Kişisel Gelişim Uzmanı Ömer Çam'ın, "Sen Değişirsen Dünya Değişir" konulu seminer vereceğini belirten Büyük, salon programlarına katılanlara katılım sertifikası, çekilişle tablet ve powerbank verileceğini de ifade etti.

Büyük, iş arayan ve işvereni aynı platformda buluşturarak daha nitelikli iş gücünün istihdama katılımını sağlayacak ücretsiz etkinliğin Trabzon için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Gerek iş arayanlarımızın gerek öğrencilerimizin fuara katılım konusunda göstereceği ilgi, ilimiz istihdam ve işsizlik sorununu gidermeye yardımcı olacaktır." dedi.

Toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kul, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdür Yardımcısı Servet Kaba ve diğer ilgililer katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), TTSO ile diğer kurum ve kuruluşların da destekçi olduğu "8. Trabzon İstihdam Fuarı"nın açılışı, 11 Nisan'da saat 10.00'da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

