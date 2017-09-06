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Trabzon'da balıkçı tezgahları dolmaya başladı

- Palamut, mezgit, barbunya ve istavrit balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı

Trabzon'da balıkçı tezgahları dolmaya başladı

TRABZON (AA) - Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Trabzon'da balıkçı tezgahları dolmaya başladı.

Yeni av sezonunun başladığı 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle Trabzonlu balıkçılar da birçok ilde olduğu gibi denize geç açıldı.

Bayramın 3. gününden itibaren ava çıkan balıkçıların tuttuğu palamut, mezgit, barbunya ve istavrit, Moloz Balıkçılar Halinde tezgahları süslemeye başladı.

Haldeki balıkçılardan Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, sezonun yeni açıldığına işaret ederek, "Asıl balık bundan sonra bollaşır. İnsanların balık özlemi de var. İnşallah bu sene balık bol olacak. Bizler de satacağız." dedi.

Örseloğlu, palamudun tanesinin 10, istavritin kilogramının 5, mezgitin ise 10 lira olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'na denk geldiği için balıklarımızın kilogramı 5 ile 15 lira arasında değişiyor. Bu senenin geçen seneyi aratmayacağını düşünüyoruz. Nasipse bol hamsi yiyeceğiz." diye konuştu.

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