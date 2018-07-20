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Trabzon'da fındık hasadı 1 Ağustos'ta başlıyor

TRABZON (AA) - Trabzon'da 2018 ürünü fındık hasadına 1 Ağustos'ta başlanacak.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce dün yapılan toplantıda, Trabzon'da sahil, orta kesim...

Trabzon'da fındık hasadı 1 Ağustos'ta başlıyor

TRABZON (AA) - Trabzon'da 2018 ürünü fındık hasadına 1 Ağustos'ta başlanacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce dün yapılan toplantıda, Trabzon'da sahil, orta kesim ve yüksek kesimlerde fındık hasat tarihine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, 0-250 metre rakımlı sahil kesiminde 1 Ağustos, 251-500 metre rakımlı orta kesimde 6 Ağustos, 500 metre ve üzeri rakımlı yüksek kesimde ise 14 Ağustos'tan itibaren fındık hasadına başlanacağı kaydedildi.


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FındıkHasatTrabzon
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