TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Rekabetçi Sektörler Programı" ikinci dönem tanıtım toplantısı yapıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stratejik Programlama İzleme ve Değerlendirme Bölümü Uzmanı Mehmet Aşıcı, şehir merkezindeki bir otelde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ortaklığıyla finanse edilen "Rekabetçi Sektörler Programı'nın 2. Dönemi Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, programın Türkiye'nin farklı bölgelerinde işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir çatı olduğunu söyledi.

Program kapsamında, bölge illerinden Gümüşhane'de iş geliştirme merkezi, Bayburt'ta doğal taş işleme merkezi, Ordu'da bal laboratuvarı ve Kaçkar'da turizm projesi ile Giresun'da 13 lisanslı fındık deposu projelerinin hayata geçirildiğini belirten Aşıcı, şöyle devam etti:

"İlk dönemdeki toplam proje bütçemiz 520 milyon avroydu. İkinci yani 2014-2020 döneminde uygulayacağımız programın toplam bütçesi ise yaklaşık 300 milyon avro olacak. Bu dönemde, 2007-2013 döneminden farklı olarak Ar-Ge ve yaratıcı endüstriler odaklı projeler geliştirmek istiyoruz. Yenilikçi fikirleri, araştırma geliştirme projelerini hayata geçirmek istiyoruz. Bu amaçla sizlerden proje çağrısına orijinal fikirlerinizi, proje tekliflerinizi bekliyoruz."

Aşıcı, 2014-2020 döneminde uygulanan program çerçevesinde geçen yıl çıkılan çağrıda 23 proje kabul edildiğini anımsatarak, "Projeler için 120 milyon avroluk bütçemizi ayırmış durumdayız. Bu dönem çağrı kapsamında ise toplam 50 milyon avroluk bütçe kullanılacak ve inşallah hedeflediğimiz dünyada benzeri olmayan, yenilikçi projeler sayesinde ekonomimizi bir seviye daha yukarıya taşıyacağız." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." sözünü anımsatan Aşıcı, "Bu öngörü, çok kritik öneme sahip. Sizler azimli ve kararlı olup araştırma geliştirme projelerini sonuca ulaştırdığınız müddetçe ülkemizin teknoloji noktasındaki bağımsızlığını elde edebileceğiz." diye konuştu.

Uzman Mehmet Ali Yılmaz ise katılımcılara programın teknik detaylarına ilişkin bilgi aktardı.



