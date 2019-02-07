Trabzon'da Üniversite-Sanayi İşbirliği Buluşması

TRABZON (AA) - BMC POWER Motor ve Kontrol Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Osman Dur, üniversitelerin halkın ve sanayinin taleplerini, özellikle savunma sanayi projelerini daha fazla göz önüne alması gerektiğini belirterek, "KTÜ de ülkemizin köklü kurumlarından birisi. Bu konuda KTÜ ile de ortak çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz." dedi.

Dur, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü ve KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi organizasyonuyla düzenlenen "Üniversite-Sanayi Buluşması"nda slayt eşliğinde sunum yaptı.

Üniversite ve iş dünyasının iş birliğinin önemine değinen Dur, Anadolu'nun her yerinde katma değeri yüksek projeler yapmak istediklerini ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Dur, akademisyenlerin sanayide daha fazla yer almasını istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yönde sanayi ve üniversiteler arasında bir bağ kurmamız ve iş birliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Üniversiteler halkın ve sanayinin taleplerini, özellikle savunma sanayi projelerini daha fazla göz önüne almalı. KTÜ de ülkemizin köklü kurumlarından birisi. Bu konuda KTÜ ile de ortak çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz."

Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal ise üniversite ve sanayici iş birliğinin önemine değinerek, katılımcılara teşekkür etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, orta ve ileri teknoloji üretim için projeler yürüttükleri Trabzon'da, BMC Power'la da iş birliği yapmak istediklerini ifade ederek, yürüttükleri Yatırım Adası Projesi hakkında bilgi verdi.

Ülkenin stratejik planına uygun olarak Trabzon'u orta ve ileri teknoloji üretim merkezi yapmak için son yıllarda birçok çalışma yürüttüklerini aktaran Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Teknokent'te kurduğumuz eğitim merkezimizde bugüne kadar 600 mühendise eğitim verdik. Mühendislerimizin katma değer üretecek projelere patent alması en büyük arzumuz. Ayrıca İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatımız da sürüyor. Burada da birçok laboratuvar ve araştırma ünitesiyle kentimize ve ülkemize katkı sağlayacağız. Teknokent'te şu anda kurduğumuz altyapımız ve süren çalışmalarımızı BMC Power ile yapılacak iş birliğinde de kullanmak istiyoruz. Üreteceğiniz ürünlerin tasarım, modelleme, fizibilite çalışmalarını Trabzon'da yapmaya talibiz. Çalışmalarımızda KTÜ'nün de desteğini her zaman gördük."

- "Yatırım Adası'na BMC Power'ı da bekliyoruz"

Hacısalihoğlu, Yatırım Adası'nın Arsin ilçesinde dolgu alanına inşa edileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın da Milli Atılım Hamlesi kapsamında 5 mega endüstri bölgesi arasında gösterdiği Yatırım Adası'na BMC Power'ı da bekliyoruz. Trabzon, üniversiteleri, yetişmiş mühendisleri, orta ve ileri teknoloji üretim yapacak tesisleriyle bölgesinin ve Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olma yolundadır." dedi.

Toplantı sonunda BMC Power ile KTÜ arasında savunma sanayi projelerinde iş birliği ve destek protokolü imzalandı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Baykal ve Hacısalihoğlu, katılımından dolayı Osman Dur ile BMC Power Genel Müdür Danışmanı Dr. Şenol Gülgönül'e plaket takdim etti.

Rektörlük Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız, rektör yardımcıları ile diğer yetkililer katıldı.