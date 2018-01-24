Trabzon'dan 17 ülkeye tabanca ihracatı

TRABZON (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Trabzon'da imal edilen tabancaların 2017 yılında 17 ülkeye ihraç edilmesi karşılığında 2 milyon 344 bin 500 dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte tabanca imalatı yapan firmaların Ar-Ge yatırımlarına büyük önem verdiğini söyledi.

Ar-Ge yatırımlarının, imalatta son teknolojiye ulaşma noktasında çok önemli olduğunu belirten Gürdoğan, "Firmalar, Ar-Ge yatırımlarını her geçen yıl artırarak son teknolojide ürünler üreterek ihraç ediyor. İhracatın her geçen yıl artması ülkemiz ihracatına, ilin ekonomisi ve istihdamına önemli katkı sağlıyor." dedi.

Gürdoğan, Trabzon'da imal edilen tabancaların 2017 yılında 17 ülkeye ihraç edildiğini vurgulayarak, "Bu ihracat karşılığında 2 milyon 344 bin 500 dolar girdi sağlandı. Tabanca ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 36 artış sağlandı. Tabancalar, başta Sudan, Azerbaycan, Paraguay, Guatemala, Burkina Faso gibi ülkelerin güvenlik teşkilatları için ihraç ediliyor." diye konuştu.

Trabzon'da imal edilen yivsiz av tüfeklerinin de ihraç edildiğini aktaran Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Yivsiz av tüfeği ihracatı karşılığında 180 bin dolar döviz girdisi sağlandı. 10 ülkeye ihraç edilen yivsiz av tüfeği ihracatının da önümüzdeki dönemde daha üst rakamlara ulaşacağını tahmin ediyorum. Trabzon'un tabanca ve av tüfeği ihracatında marka haline gelerek savunma sanayi alanında söz sahibi olmaya başlayacağına inanıyorum."

- "Doğu Karadeniz savunma sanayine yönelik güçlü üretim altyapısına sahip"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz'in savunma sanayine yönelik güçlü üretim altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) iş birliğinde Trabzon başta olmak üzere bölgede üretilen savunma sanayi ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yüksek talep gördüğünü belirten Hacısalihoğlu, "Özellikle orta ve yüksek teknolojik yatırımlar açısından bu güçlü altyapı daha da gelişme gösterecek potansiyel içermektedir. TTSO, bu tesislerimizin ürünlerinin patent ve modelleme çalışmalarının geliştirilmesine destek sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Hacısalihoğlu, Trabzon Teknokent Merkezinde TTSO Tasarım ve İnovasyon Ofisi'nde teknolojik patent ve modelleme başta olmak üzere Ar-Ge çalışmalarına destek sağlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"TTSO Tasarım ve İnovasyon Ofisi bünyesinden 2012 yılından beri savunma sanayi için kurum, kuruluş ve şahıslarla ortak çalışma içindeyiz. Bölge üniversitemizde eğitim faaliyetlerini yürüten lisans, yüksek lisans öğrencileri başta olmak üzere bölgede faaliyette bulunan girişimciler için Ar-Ge çalışmalarına destek sağlanıyor. Bu merkezde, bölgemizde faaliyette bulunan savunma sanayi firmalarınca piyasaya sürülecek yeni ürünleri için hızlı prototipleme hizmeti sunuluyor. İlgili hizmetle ürünün nihai prototipi öncesi eksiklikleri tespit ediliyor ve revizyon çalışmalarıyla son prototipleri gerçekleştiriliyor."

Suat Hacısalihoğlu, yapılan çalışmalar neticesinde özellikle savunma sanayisinde Türkiye'nin ithal girdilerinin yerli üretimle karşılanması konusunda önemli bir altyapı oluşturulduğunu da vurguladı.

Trabzon'un bu anlamda öne çıkan illerin başında geldiğini ifade eden Hacısalihoğlu, mühendislik ve teknik alandaki bilgi ve tecrübeye sahip firmaların savunma sektörüne yönelik ürünlerinin yurt dışına ihracatı arttırmaya çalıştığını belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde orta ve yüksek teknolojik ürünlerin üretimini hedefleyen TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi'nde savunma sanayi üretimleri için de üretim alanı planladıklarını kaydeden Hacısalihoğlu, "Endüstri bölgesinin de faaliyete geçmesi ve savunma sanayi konusunda yatırımların artması ile Trabzon'un bu anlamda Türkiye'nin en önemli merkezleri arasına gireceği de aşikardır." değerlendirmesinde bulundu.