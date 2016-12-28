Trabzon'dan 50 ülkeye plastik eşya ihracatı

TRABZON (AA) - Trabzon'da plastik şişirme ve enjeksiyon üzerine üretim yapan ve 9 yıl önce ihracata başlayan firma, yaklaşık 50 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Değirmendere Mahallesi'ndeki Büyük Sanayi Sitesi'nde 1974 yılında aile işletmesi olarak kurulan ve plastik şişirme üzerine üretim yapan firma, 2002 yılından itibaren Arsin ilçesindeki Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) plastik enjeksiyon üretimine devam ediyor.

Firmanın üretim portföyünde, plastik bahçe mobilyası ve mutfak eşyasından oluşan yaklaşık 100 çeşit ürün yer alıyor. İlk ihracatını 2007 yılında Hollanda'ya gerçekleştiren firma, gelinen süreçte ihracat yaptığı ülke sayısını 50'ye ulaştırdı.

- "İlk ihracat yapacağımız dönem iki gün uyumadım"

Turan Plastik Sanayi Nakliyat ve Ticaret Sanayi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

"Avustralya kıtası hariç ürünlerimizin girmediği kıta kalmadı." ifadesini kullanan Turan, Güney Amerika ve Ortadoğu ülkeleri ağırlık olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Turan, Avrupa'ya da yoğun miktarda ihracat yaptıklarını anlatarak, "Bu ülkelere yaklaşık 100 kalem ürün çıkarıyoruz. Üretimimizin yaklaşık yüzde 50'sini bahçe mobilyaları, yüzde 50'sini de mutfak araç gereçleri oluşturuyor." dedi.

Ülkelerin ürün talebinin, iklim şartlarına göre değişiklik gösterdiğini vurgulayan Turan, bahar ve yaz dönemlerinde yoğunluk olarak bahçe mobilyası ihracatı gerçekleştirdiklerini, kış dönemlerinde ise mutfak ürünlerine ilginin arttığını söyledi.

Turan, ilk ihracatı yaklaşık 9 yıl önce Hollanda'ya yaptıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"O zaman ihracat nasıl yapılır bilmiyorduk. 'Yurt dışından talep var, ne yapacağız?' 'Mal nasıl sevk edilir?' diye düşünmekten, endişe etmekten iki gün uyumadığımı hatırlıyorum. Çok şükür o kademeleri başarıyla geçtik. 2007'den beri her gün üstüne katlayarak ihracatımızı artırdık. Bu seneki toplam satışımızın yüzde 60'ını ihracat oluşturdu."

Hedeflerinin ürün yelpazesini genişleterek ihracatı artırmak olduğunu paylaşan Turan, "Asıl amacımız, ülkemize daha fazla katma değer sağlayabilmek. Bunun için tüm sanayiciler gibi biz de canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Turan, Nikaragua'dan Panama'ya, Filipinler'den Hindistan'a kadar çeşitli ülkelere hatta dünyaca ünlü Malibu ve Barbados adasına kadar ihracatları bulunduğuna işaret ederek, "En çok ülkeye ihracat yapan firmalardan biriyiz. Bunun gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Geleceğimiz sanayide"

Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı da olan Turan, coğrafi olarak değerlendirildiğinde Trabzon'un hem ihracat hem de üretim açısından zor bir bölgede bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'da, sanayileşme adına yeni bir takım adımların atılması gerekiyor. Geleceğimiz sanayide. Sanayimizi geliştiremezsek, gelişmesine öncülük yapmazsak maalesef güçlü olma yolunda çok adım atamayacağız. Sanayileşen ülkelerin durumunu görüyoruz."

Niyetlerinin bölgeye daha büyük, lokomotif sayılan sanayilerin gelmesini sağlamak olduğuna işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Arsin'de kurulması planlanan yatırım adasına, yan sanayiyi de geliştirebilecek sanayi kuruluşlarının gelmesini önemsiyoruz. Bölgemizde sanayinin ileriye gitmesi için elimizden gelenin daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buna herkesin el birliğiyle katkı sağlaması gerekiyor çünkü ihracat olmazsa olmazımız."

Turan, Trabzon'un teşvik uygulamasında üçüncü bölgede yer aldığını belirterek, "Yeni yatırım çekmek açısından en az beşinci bölgede olmamız lazım. Bölgenin kalkınması açısından teşvikte üst sınıflara çıkmalıyız." dedi.