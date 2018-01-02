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Trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 0,43 arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, kasım itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 0,43 artarak 22 milyon 134 bin 792 oldu.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 0,43 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 134 bin 792 taşıtın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-kasım dönemi

Ocak-kasım döneminde 1 milyon 144 bin 407 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 100 bin 39 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 44 bin 368 arttı.

Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 973 bin 699 otomobilin yüzde 38,4'ü LPG, yüzde 35,2'si dizel, yüzde 26'sı benzin yakıtlı olarak belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan 69 bin 181 otomobilin yüzde 14,4'ünü Renault, yüzde 12,5'ini Volkswagen, yüzde 7,5'ini Fiat, yüzde 6,5'ini Opel, yüzde 6,1'ini Hyundai, yüzde 5,8'ini Nissan, yüzde 5,6'sını Dacia, yüzde 5,5'ini Toyota, yüzde 4,6'sını Ford, yüzde 4,2'sini Peugeot ve yüzde 27,3'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 674 bin 748 otomobilin yüzde 40,6'sı 1501-1600, yüzde 26,3'ü 1401-1500, yüzde 14,4'ü 1300 ve altı, yüzde 13,6'sı 1301-1400, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacminde olduğu belirlendi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 59'u beyaz, yüzde 18,1'i gri, yüzde 7,6'sı siyah ve yüzde 5,7'si kırmızı iken yüzde 9,5'i diğer renklerden oluştu.

Muhabir: Göksel Yıldırım

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