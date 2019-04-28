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"Trafik kurallarına uyan kazansın"

- TESK Başkanı Bendevi Palandöken: - "Trafik kurallarına uyan, ceza puanı düşük ya da hiç olmayan sürücüler ödüllendirilmeli. Sigorta primlerinde indirim sağlanması, sürücüleri trafik kurallarına daha çok uyulmasına teşvik eder"

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Trafik kurallarına uyan, ceza puanı düşük ya da hiç olmayan sürücüler ödüllendirilmeli. Sigorta primlerinde indirim sağlanması, sürücüleri trafik kurallarına daha çok uyulmasına teşvik eder." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, her yıl 1 milyonu aşkın trafik kazasının gerçekleştiğini ifade etti.

Sigorta primlerinin tespitine ilişkin yapılan yeni düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirten Palandöken, "Trafik kurallarına uyan, ceza puanı düşük ya da hiç olmayan sürücüler ödüllendirilmeli. Sigorta primlerinde indirim sağlanması, sürücüleri trafik kurallarına daha çok uyulmasına teşvik eder." değerlendirmesinde bulundu.

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