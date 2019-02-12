Traktör ihracatının yüzde 91'inde TürkTraktör imzası

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, traktör ihracatlarının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak son yılların en yüksek rakamına ulaştığını belirterek, "Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 91'ini tek başımıza gerçekleştirdik." dedi.

TürkTraktör'ün 2018 finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Özüner, şirketin 2019'da kuruluşunun 65. yılını kutladığını anımsattı.

Özüner, TürkTraktör'ün 65 yıldır gerçekleştirdikleriyle modern tarıma yön veren öncü bir şirket olduğunu ve her yıl başarılarına yenilerini eklediğini vurgulayarak, son 32 yılda pazarda 20 kez lider olmayı başardıklarını söyledi.

Şirketin 2018'deki çalışmalarıyla da Türkiye traktör pazarındaki kesintisiz liderliğini 12. yılına taşıdığını aktaran Özüner, "Yıl boyunca bantlarımızdan inen 34 bin 114 traktörle Türkiye'nin toplam traktör üretiminin yüzde 72'sini tek başımıza gerçekleştirdik. Kuruluşumuzdan bu yana fabrikalarımızda üretilen ve çiftçilerimizle buluşturduğumuz traktörlerimizin sayısı 900 bini geçti. Bu yıl ekipman pazarına da güçlü bir giriş yaparak TürkTraktör markalı 10'a yakın yeni zirai ekipmanla çiftçinin verimini artırmayı hedefledik." diye konuştu.

Özüner, TürkTraktör'ün Türkiye'de ilk traktör ihracatını gerçekleştiren şirket olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün 130'dan fazla ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Geçen yıl bir önceki yıla göre traktör ihracatımızı yüzde 21 artırarak son yılların en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık ve Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 91'ini tek başımıza gerçekleştirdik. Türkiye'nin markası olarak, yurt dışı pazarlarında gösterdiğimiz bu başarı ve ülke ekonomisine sağladığımız katkı, bizler için gerçekten de gurur vericidir. TürkTraktör olarak, ülke tarımı ve çiftçimizi hep daha ileriye taşıyacak yatırım ile çalışmalara odaklanıyoruz. Bu çalışmaların temelinde ise Ar-Ge yatıyor. Bizler de sektörün ilk Ar-Ge merkezinin de sahibi olarak, 2018'de bu alanda yeni bir yatırım daha yaparak Ankara'daki Ar-Ge merkezimize ek olarak İstanbul'da Ar-Ge inovasyon ve tasarım ofisimizi açtık."





- "Müşterilerimizle yeni çözümlerimizi buluşturacağız"





Aykut Özüner, her sektörde sağlanmaya çalışılan verimlilik artışının, tarımda çok daha kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bu yıl, çiftçilerin dijital tarıma adaptasyonu için yaptıkları öncü çalışmalar, geliştirdikleri ürün, çözüm ve hizmetlerle adlarından sıkça söz ettireceklerini belirten Özüner, "Yeni çözümlerimizi müşterilerimiz ile buluşturmak için heyecanlanıyoruz." dedi.

Özüner, finansmana erişimin çiftçiler için önemine dikkati çekerek, bu alanda oluşturdukları çözümlerle de sektörde öncü olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

TürkTraktör Finans hizmetiyle bayileri üzerinden çiftçilere finansmana erişim için alternatif bir kanal yarattıklarını hatırlatan Özüner, "Bu yıl ise bu kanala sigorta ve kasko hizmetlerini de ekledik. 'Traktörüm Güvende' adını verdiğimiz platformla yine çiftçilerimiz için çok kolay bir hizmet kurgusu oluşturduk. Bayilerimizden traktör alan çiftçilerimiz, kasko ve trafik sigortası ihtiyaçlarını bu özel platform üzerinden hızlı ve rahat bir şekilde karşılayabilecekler." değerlendirmelerinde bulundu.





- TürkTraktör, geçen yıl 240 milyon TL net kar elde etti





Verilen bilgiye göre, TürkTraktör, zorlu pazar koşullarına rağmen 2018'de toplam 34 bin 114 traktör ve 30 bin 914 motor üretti. Şirket bu sonuçlara göre, 2018'de Türkiye'nin toplam traktör üretiminin yüzde 72'sini tek başına gerçekleştirdi.

TürkTraktör, geçen yıl yurt içinde toplam 17 bin 655 traktör satışı yaparak pazardaki kesintisiz liderliğini 12. yılına taşıdı. Şirketin yurt dışı satışları ise geçen yıl yüzde 21 artarak 14 bin 502'ye yükseldi. Böylece TürkTraktör, hem son yılların en yüksek ihracat rakamına ulaştı hem de Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 91'ine imza attı.

Geçen yılı 3 milyar 909 milyon TL toplam ciroyla kapatan TürkTraktör'ün, yurt dışı cirosu da yüzde 68 artarak 1 milyar 893 milyon oldu. Şirket, yurt dışı cirosunda elde ettiği bu sonuçla yeni bir rekor kırdı.

TürkTraktör’ün 2018'deki brüt karı 717 milyon TL, brüt kar marjı yüzde 18,3 düzeyinde gerçekleşirken, faaliyet karı 411 milyon TL ve Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) 498 milyon TL oldu.

Aynı dönemde şirketin faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 10,5 ve yüzde 12,7 düzeyinde hesaplanırken, net karı ise 240 milyon TL olarak kaydedildi.



