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Traktör sayısında Manisa liderliğini korudu

- TZOB Genel Başkanı Bayraktar: - "Temmuz ayında Manisa 85 bin 505 traktörle birinciliğini korurken, bu ili 85 bin 322 traktörle Konya, 62 bin 763 ile İzmir izledi"

Traktör sayısında Manisa liderliğini korudu

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'nın 85 bin 505 traktörle temmuz ayında birinciliği koruduğunu bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, temmuz ayı traktör sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Manisa'nın 85 bin 505 traktörle bu alanda ilk sırada yer aldığını belirten Bayraktar, bu ili 85 bin 322 traktörle Konya'nın, 62 bin 763 traktörle İzmir'in izlediğini kaydetti.

Bayraktar, Manisa'nın aylık bazda traktör sayısının en fazla arttığı il olduğunu ifade etti.

Rize'nin 74 ile en az traktöre sahip il olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Elazığ'daki traktör sayısının ilk kez 10 bin barajını geçtiğinin altını çizdi.

Türkiye'de toplam traktör sayısının temmuzda bir önceki aya göre 5 bin 123 artarak 1 milyon 805 bin 733'e ulaştığını belirten Bayraktar, yıllık bazda en fazla artışın ise Konya'da görüldüğüne işaret etti.


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Manisaşemsi BayraktarTraktör
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