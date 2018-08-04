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Traktör sayısında Manisa liderliğini korudu

- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Traktör sayısı haziran ayı itibarıyla 3 bin 227 adet artışla 1 milyon 866 bin 243'e ulaştı"

Traktör sayısında Manisa liderliğini korudu

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısının haziran ayı itibarıyla 3 bin 227 adet artarak 1 milyon 866 bin 243'e ulaştığını bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, traktör sayısında 88 bin 437 adetle Manisa'nın, 88 bin 95 adetle Konya'nın ve 65 bin 96 adetle İzmir'in ilk üç sıradaki yerini koruduğunu belirtti.

Traktör sayısında 63 bin 964 adetle Bursa'nın dördüncü, 63 bin 261 ile Balıkesir'in beşinci, 55 bin 350 ile Ankara'nın altıncı sırada yer aldığını ifade eden Bayraktar, tarımın en önemli iş makinesi olan traktör sayısının bu yılın haziran ayı itibarıyla 3 bin 227 adet artışla 1 milyon 863 bin 16'dan 1 milyon 866 bin 243 adede ulaştığını kaydetti.

Bayraktar, traktör sayısındaki yıllık artışta Manisa, Konya ve İzmir'in, aylık artışta da Manisa, İzmir ve Aydın'ın ilk üç sırada yer aldığını vurguladı.

Ayrıca, 3 ilde traktör sayısında bir önceki aya göre düşüş yaşandığının altını çizen Bayraktar, traktör sayısının Batman'da ve Şırnak'ta 6, Bayburt'ta 1 adet azaldığını bildirdi.

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