Traktör ve biçerdöverlerin yenilenmesine teşvik gelecek

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tarım sektöründe enerji verimliliği için mevcut traktör ve biçerdöver filosunun daha verimlileri ile değişimine yönelik bir destek mekanizması getirilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, tarım sektöründe enerji verimliliğinin artırılması için yeni eylem planları oluşturuldu.



Bunlardan birisi de "Traktörlerin ve Biçerdöverlerin Enerji Verimlileri ile Yenilenmesinin Özendirilmesi" olarak belirlendi.

Sorumlu kuruluş Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak belirlenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da ilgili kuruluşlar arasında yer aldı.



Söz konusu plan kapsamında mevcut traktör ve biçerdöver filosunun daha verimlileri ile değişimi için bir destek mekanizması tanımlanacak, gerekli mevzuat düzenlemesi değerlendirilecek.

Destek mekanizmasının hurda teşviki, faiz desteği gibi desteklerle yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Traktör için 20 yaş, biçerdöver için 10 yaş üzerindekilerinin yüksek verimlileri ile değiştirilmesi desteklenecek.

- Ortak traktör ve biçerdöver kullanımı özendirilecek



Ayrıca ortak traktör ve biçerdöver kullanımı özendirilerek, traktör ve biçerdöverlere yönelik enerji verimliliği desteğinin etkisi artırılacak.



Bunun için bakanlıklar, destek mekanizması tasarlanması, destek etki analizinin yapılması,değişimi gerçekleştirilecek traktör ve biçerdöver sayısının belirlenmesi için çalışmalar yapacak.



Eylemin zamanlama planına göre, 2018'de destek mekanizmaları ve etki analizi çalışmaları yapılacak, 2019 ve 2020 yıllarında tüm çalışmalar tamamlanarak destek uygulamasına geçilecek.



- Biçerdöverlerin yarısından fazlası eylem kapsamında

Öte yandan Türkiye'de 2016 itibarıyla 16 bin 247 biçerdöver kullanılıyor. Bunların 3 bin 985'i 0-5 yaş, 3 bin 790'ı 6-10 yaş, 3 bin 813'ü 11-20 yaş, 4 bin 659'u 20 ve üzeri yaş biçerdöverlerden oluşuyor. Böylelikle Türkiye'deki biçerdöverlerin yarısından fazlası söz konusu eylem kapsamına giriyor.

Türkiye'de geçen sene ekim ayı itibarıyla toplam 1 milyon 823 bin 850 traktör kullanılırken, traktör başına ortalama 130 dekar tarım alanı düşüyor.



En çok traktör 86 bin 255 ile Manisa'da bulunurken, bu ili 68 bin 93 traktör ile Konya, 63 bin 394 traktörle İzmir, 62 bin 720 traktörle Bursa, 62 bin 134 traktörle Balıkesir izledi.