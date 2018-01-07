Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu yer fıstığı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Traktör ve biçerdöverlerin yenilenmesine teşvik gelecek

- Tarım sektöründe enerji verimliliği için mevcut traktör ve biçerdöver filosunun daha verimlileri ile değişimine yönelik destek mekanizması tanımlanacak - Gelecek sene uygulamaya geçmesi planlanan eylem kapsamında, hurda teşviki, faiz desteği gibi çalışmalar yürütülecek - Traktör için 20 yaş, biçerdöver için 10 yaş üzerindekilerinin yüksek verimlileri ile değiştirilmesi desteklenecek

Traktör ve biçerdöverlerin yenilenmesine teşvik gelecek

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tarım sektöründe enerji verimliliği için mevcut traktör ve biçerdöver filosunun daha verimlileri ile değişimine yönelik bir destek mekanizması getirilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, tarım sektöründe enerji verimliliğinin artırılması için yeni eylem planları oluşturuldu.

Bunlardan birisi de "Traktörlerin ve Biçerdöverlerin Enerji Verimlileri ile Yenilenmesinin Özendirilmesi" olarak belirlendi.

Sorumlu kuruluş Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak belirlenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da ilgili kuruluşlar arasında yer aldı.

Söz konusu plan kapsamında mevcut traktör ve biçerdöver filosunun daha verimlileri ile değişimi için bir destek mekanizması tanımlanacak, gerekli mevzuat düzenlemesi değerlendirilecek.

Destek mekanizmasının hurda teşviki, faiz desteği gibi desteklerle yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Traktör için 20 yaş, biçerdöver için 10 yaş üzerindekilerinin yüksek verimlileri ile değiştirilmesi desteklenecek.

- Ortak traktör ve biçerdöver kullanımı özendirilecek

Ayrıca ortak traktör ve biçerdöver kullanımı özendirilerek, traktör ve biçerdöverlere yönelik enerji verimliliği desteğinin etkisi artırılacak.

Bunun için bakanlıklar, destek mekanizması tasarlanması, destek etki analizinin yapılması,değişimi gerçekleştirilecek traktör ve biçerdöver sayısının belirlenmesi için çalışmalar yapacak.

Eylemin zamanlama planına göre, 2018'de destek mekanizmaları ve etki analizi çalışmaları yapılacak, 2019 ve 2020 yıllarında tüm çalışmalar tamamlanarak destek uygulamasına geçilecek.

- Biçerdöverlerin yarısından fazlası eylem kapsamında

Öte yandan Türkiye'de 2016 itibarıyla 16 bin 247 biçerdöver kullanılıyor. Bunların 3 bin 985'i 0-5 yaş, 3 bin 790'ı 6-10 yaş, 3 bin 813'ü 11-20 yaş, 4 bin 659'u 20 ve üzeri yaş biçerdöverlerden oluşuyor. Böylelikle Türkiye'deki biçerdöverlerin yarısından fazlası söz konusu eylem kapsamına giriyor.

Türkiye'de geçen sene ekim ayı itibarıyla toplam 1 milyon 823 bin 850 traktör kullanılırken, traktör başına ortalama 130 dekar tarım alanı düşüyor.

En çok traktör 86 bin 255 ile Manisa'da bulunurken, bu ili 68 bin 93 traktör ile Konya, 63 bin 394 traktörle İzmir, 62 bin 720 traktörle Bursa, 62 bin 134 traktörle Balıkesir izledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BiçerdöverEnerjiTarım SektörüTraktör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5