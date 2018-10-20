Trakya'da 45 bin ton ayçiçeği alımı yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukçu, "Trakya'da bu yıl 45 bin ton ayçiçeği alımı yaptık." dedi.

Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortak Ürünlerini Değerlendirme uygulaması çerçevesinde 2018 yılında ortakların ürettiği hububat, ayçiçeği, kanola, mısır, mısır silajı ve bakliyat ürünlerini kooperatiflerine olan borçlarına karşılık olmak suretiyle değerlendirdiklerini söyledi.

Bu yıl çiftçiler için buğdayda verimli bir yıl olmadığını, ayçiçeğinin üreticiyi sevindirdiğini ifade eden Çubukçu, "Trakya'da bu yıl 45 bin ton ayçiçeği alımı yaptık. Bu yılki ayçiçeği fiyatları da üreticimiz için büyük bir memnuniyet oluşturdu. Tarım Kredi Kooperatifi olarak kendi imkanlarımızla Trakya'da 60 bin ton ayçiçeği almayı hedeflerken bu yıl verimin az alması nedeniyle, 45 bin ton alım gerçekleştirdik." diye konuştu.



Çubukçu, Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, geçen yıla göre ayçiçeğinin hem yağ oranının hem de veriminin bu yıl daha düşük olduğunu vurguladı.



- "Üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyoruz"



Çiftçilerin ürünlerini piyasa fiyatlarının olabildiğince üzerinde alarak piyasa fiyatlarının belirlenmesine katkı sağladıklarını belirten Çubukçu, şunları kaydetti:



"Tarım Kredi Kooperatifleri olarak çiftçimizin kaliteli ve güvenli ürün almasına katkı sağlıyoruz. Üreticilerimiz gübre başta olmak üzere yem, motorin, tarım aleti gibi ihtiyaçlarını kooperatifimizden karşılayabiliyor. Bunlar hem kaliteli hem de piyasa fiyatlarının altında oluyor. Bu anlamda üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyoruz. Biz sadece üreticimizin girdi maliyetlerini düşürmekle kalmıyor, kredi kullanmak isteyen çiftçilerimize kredi de kullandırıyoruz."



- "Bu yıl toplam 64 bin ton ürün alımı yaptık"



Çubukçu, Trakya'da ayçiçeği, arpa ve mısır alımı yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bölgemizde yoğun olarak ayçiçeği ve buğday üretiliyor. Buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisi alıyor. Biz yoğun olarak ayçiçeği aldık ama bunun dışında mısır, arpa ve yeni başladığımız tane mısır alımı ile birlikte 2018 yılında toplamda 64 bin ton ürün alımı yapmış olduk. Ortaklarımızın üretmiş oldukları ürünlerini piyasa şartlarında değerlendirerek hem piyasa koşulları içinde pazarlama sorunlarını gidermeye çalıştık hem de ürünlerine karşılık borçlarını mahsup ederek ödeme kolaylığı sunduk."