Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa Hulusi Çelik Celal Kemal Balkar
Gııdada israf uyarısı
Gııdada israf uyarısı
Bursa'ya dev yatırım
Bursa'ya dev yatırım
Muğla adayı oldu
Muğla adayı oldu
5 liraya sabitledi
Doları 5 liraya sabitledi
Afrika'yı uçuracak
Afrika'yı uçuracak

Trakya'da 45 bin ton ayçiçeği alımı yapıldı

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukçu: - "Trakya'da bu yıl 45 bin ton ayçiçeği alımı yaptık. Bu yılki ayçiçeği fiyatları da üreticimiz için büyük bir memnuniyet oluşturdu" - "Çiftçimizin kaliteli ve güvenli ürün almasına katkı sağlıyoruz. Girdi ihtiyaçları temelde gübreden başlamak üzere yem, motorin, tarım aleti gibi ihtiyaçları çiftçilerimiz Tarım Kredi Kooperatiflerinden karşılayabiliyor. Bunlar hem kaliteli hem de piyasa fiyatlarının altında oluyor"

Trakya'da 45 bin ton ayçiçeği alımı yapıldı
banner17

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukçu, "Trakya'da bu yıl 45 bin ton ayçiçeği alımı yaptık." dedi.
Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortak Ürünlerini Değerlendirme uygulaması çerçevesinde 2018 yılında ortakların ürettiği hububat, ayçiçeği, kanola, mısır, mısır silajı ve bakliyat ürünlerini kooperatiflerine olan borçlarına karşılık olmak suretiyle değerlendirdiklerini söyledi.
Bu yıl çiftçiler için buğdayda verimli bir yıl olmadığını, ayçiçeğinin üreticiyi sevindirdiğini ifade eden Çubukçu, "Trakya'da bu yıl 45 bin ton ayçiçeği alımı yaptık. Bu yılki ayçiçeği fiyatları da üreticimiz için büyük bir memnuniyet oluşturdu. Tarım Kredi Kooperatifi olarak kendi imkanlarımızla Trakya'da 60 bin ton ayçiçeği almayı hedeflerken bu yıl verimin az alması nedeniyle, 45 bin ton alım gerçekleştirdik." diye konuştu.

Çubukçu, Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, geçen yıla göre ayçiçeğinin hem yağ oranının hem de veriminin bu yıl daha düşük olduğunu vurguladı.

- "Üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyoruz"

Çiftçilerin ürünlerini piyasa fiyatlarının olabildiğince üzerinde alarak piyasa fiyatlarının belirlenmesine katkı sağladıklarını belirten Çubukçu, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi Kooperatifleri olarak çiftçimizin kaliteli ve güvenli ürün almasına katkı sağlıyoruz. Üreticilerimiz gübre başta olmak üzere yem, motorin, tarım aleti gibi ihtiyaçlarını kooperatifimizden karşılayabiliyor. Bunlar hem kaliteli hem de piyasa fiyatlarının altında oluyor. Bu anlamda üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyoruz. Biz sadece üreticimizin girdi maliyetlerini düşürmekle kalmıyor, kredi kullanmak isteyen çiftçilerimize kredi de kullandırıyoruz."

- "Bu yıl toplam 64 bin ton ürün alımı yaptık"

Çubukçu, Trakya'da ayçiçeği, arpa ve mısır alımı yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde yoğun olarak ayçiçeği ve buğday üretiliyor. Buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisi alıyor. Biz yoğun olarak ayçiçeği aldık ama bunun dışında mısır, arpa ve yeni başladığımız tane mısır alımı ile birlikte 2018 yılında toplamda 64 bin ton ürün alımı yapmış olduk. Ortaklarımızın üretmiş oldukları ürünlerini piyasa şartlarında değerlendirerek hem piyasa koşulları içinde pazarlama sorunlarını gidermeye çalıştık hem de ürünlerine karşılık borçlarını mahsup ederek ödeme kolaylığı sunduk."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TrakyaTarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukçu45 Bin Ton Ayçiçeği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1