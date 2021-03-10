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Trakya'daki başarı hikayesini konuşacaklar

Fatma Aydoğdu kanalekonomi’de her Çarşamba Saat 21.00’de yayınlanan programlarında rol model kadınları konuk alarak daha fazla kadın girişimcinin sahaya çıkmasının önünü açıyor. Bu nedenle programlar büyük ilgi görüyor.  

Trakya'daki başarı hikayesini konuşacaklar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi ve Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu’nun kanalekonomi’de hazırlayıp sunduğu programda bu defa bir ilke imza atılacak. Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen’in de katılacağı programın diğer konuğu Trakyam Üreten Kadin Koooeratifi  Başkanı Aynur Çeşmeliler olacak. Trakyam Kooperatifi’nin kuruluş hikayesi ve yol haritasının konuşulacağı programda ilk defa bir de proje açıklanacak.

Fatma Aydoğdu kanalekonomi’de her Çarşamba Saat 21.00’de yayınlanan programlarında rol model kadınları konuk alarak daha fazla kadın girişimcinin sahaya çıkmasının önünü açıyor. Bu nedenle programlar büyük ilgi görüyor.  


 

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Fatma AydoğduGünseli ÖzenAynur ÇeşmelilerKanalekonomiTOBB
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