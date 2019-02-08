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Trakya'da doğal gaz bulundu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Trakya’da birkaç yıldır süren çalışmalardan sonra küçük bir doğal gaz keşfimiz oldu. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz"

Trakya'da doğal gaz bulundu
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da küçük bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.

Dönmez, Trakya'da birkaç yıldır çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çalışmalardan sonra küçük bir doğal gaz keşfimiz oldu. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık hesabında yer alan diğer mesajda ise Dönmez, "Türkiye Taş Kömürü Kurumu mart ayında kurayla işçi alımı yapacak. Bir ay içinde 2 bin 400 işçinin kadro işlemleri tamamlanacak." bilgisini paylaştı.

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