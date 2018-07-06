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Trakya'da en yüksek ihracat Tekirdağ'dan

-Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin: - "Tekirdağ mayıs ayında 81 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olmuştur"

Trakya'da en yüksek ihracat Tekirdağ'dan

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan mayıs ihracat rakamlarına göre, Tekirdağ'dan yaklaşık 81 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya'nın sanayi, tarım, turizm sektörleri ile her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti.

Şahin, Tekirdağ'ın Trakya'nın sanayi lokomotifi bir kent olduğunu belirterek, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan mayıs ayı ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ mayıs ayında 81 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olmuştur." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın artan ihracat kalemlerindeki en büyük payı sanayinin oluşturduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 2,5 milyon dolarlık artış meydana gelmiştir. Edirne 2018 yılı mayıs ayında 4,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş. Bölge illerimizin ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ise 2018 Mayıs ayı itibariyle Edirne ilinin en çok ihracat yaptığı ülkenin Bulgaristan olduğunu görüyoruz. Bulgaristan’ı Libya, Kosova, Arnavutluk ve Tayland takip etmiştir. Kırklareli ilinin 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle en çok ihracat yaptığı ülke ise Bulgaristan olmuştur. Bulgaristan’ı Yemen, Malezya, Hollanda ve Almanya takip etmiştir. Tekirdağ ise en çok Almanya'ya ihracat yaptı."

Şahin,mayısta Tekirdağ’da 67, Kırklareli’de 22, Edirne’de ise 12 şirket kurulduğunu, aynı ay Tekirdağ’da 2, Edirne’de 2, Kırklareli’de 2 şirketin ise kapandığını bildirdi.

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