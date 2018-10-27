Trakya'da ihracat

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) iş birliğinde kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile Trakya'da ihracatın arttırılması hedefleniyor.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşılmasına Trakya bölgesi olarak destek olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Şahin, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile Trakya bölgesinde büyük, orta ve küçük ölçekli bir çok firmanın ihracata başlamasını sağlayacaklarını belirterek, "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığımız bir konu. Kurumumuz, firmalarımıza yardımcı olabileceğine karar vermiş ve alanında uzman eğitmenler ile ilgili olarak Dış Ticaret Okulunu düzenleyerek ihracat konusunda farkındalık yaratmak adına ilk adımı attı. Her yıl yaklaşık 30 firmaya dış ticareti bütün yönleriyle anlattık." dedi.

Merkezin, ihracat yapmak isteyen firmalara olumlu anlamda katkı sağlayacağına vurgu yapan Şahin, şöyle devam etti:

"Bütün Trakya'ya oda ve borsalara nasıl açılacağımızı düşünmeye başladık. Ondan sonra daha fazla firmaya ulaşmak için Dış Ticaret İstihbarat Merkezi fikri ortaya çıktı. Trakya'da 15 tane oda ve borsa uzmanına eğitim verdik. Aynı zamanda Dış Ticaret İstihbarat Merkezini kullanabilecek sistemin de eğitimini verdik. Bu merkez için internet portalı hazırladık. Böylece bu yazılım üzerinden ihracatçının ihtiyacı olan hedef ülke pazar araştırmaları, hedef firma araştırmaları, sektör araştırmaları, fiyat araştırması gibi hizmet sunduk."

Şahin, oda ve borsaların bazı üyelerinin nasıl ihracat yapacaklarını veya hangi ülke pazarlarına gidebileceklerini bilemediğini ifade ederek, firmaların merkez vasıtasıyla bilgiye en kısa, en hızlı ve en masrafsız şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için uzmanlar yetiştirdiklerini, bu çerçevede bölge firmaları dünyadaki rakiplerinin bir adım önüne geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

- "Hedefimiz yüzde 10 ihracat artışı sağlamak"

Firmaların, faaliyet gösterdiği sektörlere yönelik belirlediği hedef pazarlarda, hedef müşteri bilgilerine ulaşarak "nokta atışı ihracat" gerçekleştirmeleri için Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile hizmet vereceklerinin altını çizen Şahin, "Son yıllarda biz bu konuya çok önem vermeye başladık. Cumhurbaşkanımızın hedef koyduğu 2023'de 500 milyar dolarlık hedefe Trakya Bölgesi olarak nasıl bir katkı sağlayabiliriz diye düşündük. Kalkınma Ajansı olarak Türkiye'nin çıkışının üretimle ve ihracat yapmakla olduğunu düşündüğümüz için bir nebze olsun ihracat seferberliğine Trakya Bölgesi'nden katkı sağlamak anlamında Dış Ticaret İstihbarat Merkezi sisteminin yaygınlaştırılmasına hız verdik. Bu noktada hedefimiz yüzde 10 ihracat artışı sağlamak." diye konuştu.

- "Trakya'da 3 milyar dolar ihracat hacmi olacak"

Şahin, Trakya'nın çok büyük bir ihracat potansiyeli olduğunu belirterek, "Trakya'nın 1,5 milyar dolar civarında ihracatı var. Biz bu rakamın her yıl yüzde 10 civarında artacağını düşünüyoruz. Bu da orta ve küçük ölçekli firmaların da ihracat yapabilecek seviyeye getirilmesiyle sağlanacak. Her sene hedefimiz ihracat yapmamış veya bir kere yapıp bırakan 50 firmanın ihracat yaptırılması. 2023 yılına geldiğimizde Trakya'da 3 milyar dolar civarında bir ihracat hacmi olacak." ifadelerini kullandı.

Merkezleri İstanbul'da olan Trakya'daki bazı firmaların ihracat verilerinin oraya yansıdığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Örneğin Hayrabolu ilçesinde bir tarım makineleri üreten firmamız 2017 yılında Dış Ticaret Okulunda bizden eğitim aldı. Şu anda 1,5 milyar dolar civarında ihracat yapıyor. Bu rakam aslında daha yüksek ama ihracatın çoğunu İstanbul merkezli firmalar yaptığı için oraya yansıyor rakam. Trakya'da 8-9 milyarlık bir ihracat oluyor. Merkezler İstanbul olduğu için ihracat rakamları İstanbul gibi gözüküyor."