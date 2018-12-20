Transformers'ın yeni filminin oyuncağı Hepsiburada'da

İSTANBUL (AA) - Vizyona yarın girecek Transformers serisinin yeni filmi Bumblebee'nin oyuncağı, e-ticaret platformu Hepsiburada'da avantajlı fiyatıyla satışa sunuluyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 1980'li yıllarda yayınlanmış Amerika ve Japonya ortak yapımı çizgi film Transformers'ın yeni filmi Bumblebee, yarın vizyona girecek.

Serinin Bumblebee karakterinin başrolde olduğu son filmiyle birlikte hem çocuklar hem de yetişkinler salonları dolduracak.

Hepsiburada, filmin heyecanına ortak olarak Bumblebee oyuncağını platformda satışa sunuyor.

Transformers robotlarının yaşam kaynağı Energon’u harekete geçirme özelliğiyle kullanıcılarına gerçek bir deneyim yaşatan oyuncak, 17 adımda Volkswagen Beetle arabaya dönüşebiliyor. Araba formunda sürülürken güç kaynağını aktive etmeye devam edebiliyor. Güç kaynağı çevrildiğinde, ışık efektleri ve 25’ten fazla ses ve konuşma aktif edilebiliyor.



- Figür oyuncaklara talep 2,5 kat arttı



Hepsiburada'nın "anne-bebek-oyuncak" kategorisinde, 2 binden fazla figür oyuncak seçeneği bulunuyor.

Hepsiburada’nın açıkladığı verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2018'in kasım ve aralık aylarında figür oyuncaklara talep 2,5 kat arttı.

