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Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'ne doğru

- Fuarın partner ülkesi Ukranya, partner ili ise Nevşehir olarak belirlendi

Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'ne doğru

İZMİR (AA) - Bu yıl 11'incisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nin partner ülkesi Ukranya, partner ili ise Nevşehir olacak.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ortaklığıyla gerçekleştirilecek fuar, 7-10 Aralık'ta kapılarını açacak.

Fuarda partner il Nevşehir, partner ülke ise Ukranya olarak belirlendi.

Geçen yıl düzenlenen fuara 36 ülke ve 60 ilden toplam bin 179 kişi katıldı. Fuara bu yıl 36 ülke ve 54 ilden bin 284 kişinin katılması bekleniyor.

Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nin 3'üncüsü de fuarla eş zamanlı yapılacak.

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FuarNevşehirTravel TurkeyUkranya
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