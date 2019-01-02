Tren tekerlerinin yeterliliği Karabük'te test edilecek

KARABÜK (AA) - ERSİN TURAN - Türkiye'nin tren tekerinde dışa bağımlılığını azaltacak olan, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından ön üretimi hazırlanarak bir süre sonra seri üretime geçilmesi planlanan tren tekerlerinin yeterlilik testleri, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çelik Enstitüsü'nde yapılacak.

KARDEMİR tarafından yapılan, Türkiye'de "ilk ve tek" olma özelliği taşıdığı belirtilen enstitü 2013'te hizmet girdi.

Laboratuvardaki cihazlar eski adı Kalkınma Bakanlığı olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca sağlanan altyapı projesiyle temin edilerek üniversiteye kazandırıldı.

Enstitü, demir çelik sektörü başta olmak üzere tüm metal ve alışım sektörünün ihtiyaç duyduğu akredite test, kalite kontrol, danışmanlık hizmetlerini vermeyi, sanayi kuruluşları, üniversitelerle ortak araştırma ve geliştirme projeleri yaparak katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine dönük çalışmaların gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Enstitü içerisinde bulunan Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (MARGEM) yer alan laboratuvarlarda yapılan 25'in üstünde deney Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilirken verilen deney raporlarının tüm dünyada geçerliliği bulunuyor.

- "Rayların tüm kabul ve yeterlilik testlerini enstitümüzde yapıyoruz"

Enstitü müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü kurulmadan önce bölgede demir çelik sektörüne hizmet veren sanayi kuruluşlarının deneylerinin önemli bir kısmının şehir dışına, KARDEMİR'in bazı deneylerinin de yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Sun, bölgedeki üniversite ve sanayi kuruluşlarıyla projeler yapma imkanına sahip olduklarını belirterek, "KARDEMİR şu anda Türkiye'nin ilk ve tek ray üreten entegre tesisi durumunda. Dolayısıyla KARDEMİR'in üretmiş olduğu rayların tüm kabul ve yeterlilik testlerini enstitümüzde yapıyoruz. Son dönemde KARDEMİR'le beraber gerçekleştirdiğimiz rayın üst kısmının sertleştirildiği ve dünyada sayılı fabrikada üretimin olduğu 'Mantarı Sertleştirilmiş Ray' projesini Türkiye'de örnek olabilecek üniversite-sanayi iş birliği kapsamında hazırlamış olduğumuz projeyle neredeyse tamamlamak üzereyiz. Şu anda KARDEMİR mantarı sertleştirilmiş ray üretebilir konuma gelmiş durumda, hatta bu ürettiği rayları yurt dışına satabilir duruma gelmiş olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Ülkede üretimi olmayan, yurt dışından almak zorunda kalınan ve cari açığa ciddi etkisi olan tren tekerleği projesinin KARDEMİR tarafından yürütüldüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda tren tekerleğinin ülkemizde üretimi yok. Bunları dışarıdan almak mecburiyetindeyiz. Ama KARDEMİR yaklaşık iki yıldır bununla ilgili çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde bir tane örnek tren tekerleği üretimi gerçekleştirdiler. Şu anki temel hedefleri bunu seri üretim haline getirebilmek. Çünkü tren tekerleği ayrı bir proses, ayrı bir teknolojik gelişme anlamına geliyor. İnşallah KARDEMİR bu tekerlekleri ürettiğinde kalite kontrol, kabul ve yeterlilik testlerini akredite olan üniversitemizdeki laboratuvarda gerçekleştireceğiz."

- "Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan testleri yapabilecek kapasitedeyiz"

Laboratuvarlarda çalışan personelin, doktora çalışması yürüten uzman personel olduğunu aktaran Sun, "Elimizde yeterli imkanlar olursa kesinlikle hem savunma sanayi hem de otomotiv sanayisi ile ilgili ihtiyaç duyulan testleri de rahatlıkla yapabilecek kapasitedeyiz. Bunu gerçekleştirebilmemiz için bu testleri yapabileceğimiz ortam veya cihazların elimizde yeterli olarak bulunması lazım. Bu olduğu sürece bunu yapabilecek kapasitemiz ve uzmanlığımız mevcut ve yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Sun, bölgede ve ülkede yurt dışına hazırladığı ürünleri ihraç edebilen firmaların kabul ve yeterlilik testlerini enstitüde yaptırabildiğini dile getirerek, "Verdiğimiz raporlar sayesinde hiçbir şeye gerek kalmadan, dünyadaki herhangi bir ülkeye bunu kolaylıkla satmaları mümkün. Yurt dışından ülkemize ürün geliyorsa o ürünleri de kabul ve yeterlilik testlerini gerçekleştirebiliyoruz." dedi.