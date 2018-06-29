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Trendyol ile Alibaba iş birliği Türk markalarına fırsatlar sunacak

- BMD Başkanı Öncel: - "Trendyol ile birlikte markalarımız Rusya’dan Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya yaklaşık 2 milyar nüfuslu pazarda Alibaba rüzgarını arkalarına alacak"

Trendyol ile Alibaba iş birliği Türk markalarına fırsatlar sunacak

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Trendyol ile Alibaba iş birliğine ilişkin, "Trendyol ile birlikte markalarımız Rusya’dan Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya yaklaşık 2 milyar nüfuslu pazarda Alibaba rüzgarını arkalarına alacak." ifadelerini kullandı.

Öncel yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük online ve mobil ticaret şirketlerinden Alibaba’nın, e-ticaret platformu Trendyol ile stratejik partnerlik kararı almasını “Müthiş bir gelişme” olarak değerlendirdi. Öncel, iş birliğinin Türk markalarına yakın coğrafyadaki yaklaşık 2 milyarlık pazarda çok büyük fırsatlar sunacağını kaydetti.

BMD üyesi 100 markanın 2017 sonu itibarıyla 108 ülkede 3 bin 150 mağazası bulunduğunu hatırlatan Öncel, dışa açılma stratejilerini sürdürdüklerini bildirdi.

Türk markalarının bu yıl yurt dışında her gün ortalama iki mağaza açtığını aktaran Öncel, Trendyol ile Alibaba iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:

"BMD üyesi markalarımız yurt dışında her geçen gün daha da büyüyor. Üyelerimiz arasında yer alan Trendyol’un Alibaba ile stratejik partner olması markalarımız için de müthiş bir gelişme. Kendilerini bu iş birliği için tebrik ediyorum. Bilindiği gibi Alibaba dünyanın en büyük online ticaret sitelerinden biri. Trendyol da Türkiye’de hemen hemen bütün markalarımızın çalıştığı büyük bir e-ticaret platformu. Bu iş birliği sayesinde Trendyol ile birlikte markalarımız Rusya’dan Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya yaklaşık 2 milyar nüfuslu pazarda Alibaba rüzgarını arkalarına alacak. Aslında markalarımızın bir bölümü zaten bu pazarlara girmiş bulunuyor. Alibaba ve Trendyol iş birliği sayesinde söz konusu coğrafyalarda çok daha etkili ve hızlı şekilde gelişip büyüyecekleri bir dönemi yaşayacaklar. İş birliğinin sonuçlarını bir yıl sonra çok daha iyi bir şekilde görme fırsatımız olacak.”


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AlibabaBmdSinan ÖncelTrendyol
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