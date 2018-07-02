Trinova lensi canlı cerrahi ile hastalara implante edildi

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology tarafından Türkiye'deki Ar-Ge merkezinde geliştirilerek üretilen tüm dünyada patent başvuruları yapılan dünyanın ilk ve tek sinüzoidal trifokal göz içi lensi trinova, canlı yayında gerçekleştirilen ameliyatlarla hastalara implante edildi.



VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) tarafından düzenlenen Canlı Cerrahi Günleri’nin ikincisi İstanbul’da gerçekleşti.

Organizasyon sırasında yapılan canlı ameliyatlar ile katarakt, refraksiyon ve vitrektomi cerrahisindeki son gelişmeler ve yeni teknikler gözler önüne serildi.

VSY Biotechnology tarafından Türkiye’deki Ar-Ge merkezinde geliştirilerek üretilen ve tüm dünyada patent başvuruları yapılan ilk ve tek sinüzoidal trifokal göz içi lensi Trinova; Prof. Dr. İlker Toker ve Doç. Dr. Banu Acar’ın canlı yayında gerçekleştirdiği ameliyatlar ile hastalara implante edilerek, hastaların katarakt ve göz kusurları düzeltildi.

Ameliyatlarda; VSY Biotechnology’nin Seamless Vision Technology (SVT) tekniği ile üretimini gerçekleştirdiği Trinova lensi hastalara implante edilirken, gözü koruyucu bir madde olarak yine VSY Biotechnology tarafından çeşitli yoğunluklarda üretilen biyoteknolojik ürün "Protectalon" uygulandı.

Ameliyat sırasında VSY Biotechnoloy tarafından yılbaşından itibaren distribütörlüğü gerçekleştirilen Bausch & Lomb’un cerrahi sistemleri de kullanıldı ve başarılı sonuçlara imza atıldı.





- İmplantasyonda kolaylık sağlıyor





Açıklamada görüşlerine yer verilen, göze açtığı 2,2 milimetrelik kesiden ameliyat yapan Prof. Dr. İlker Toker, Trinova’nın plate haptik yapısı sayesinde implantasyonda kolaylık sağladığını ve göz içi lensinin her iki yöne de döndürebilme olanağından dolayı kolay şekilde hizalanabildiğini, açı ayarının kolaylıkla yapılabildiğini gösterdi.

Toker, hastaya uyguladığı basamaksız dalgalarla tasarlanan yeni nesil sinüzoidal lens Trinova sayesinde; gözün pupil çap değişimlerinden etkilenmeden, retinaya yüksek ışık transferi sağladığını belirtti.

Doktor Öğretim Üyesi Banu Acar da VSY Biotechnology tarafından üretimi gerçekleştirilen ve göz kusurlarını düzelterek her mesafede görüş sağlama özelliği ile dünyada ön plana çıkan Trinova’nın hastalara kolay implante edilen, hastalar ve doktorlar açısından güvenli ve konforlu bir lens olduğunun altını çizdi.

VSY Biotechnology lenslerinin implante edildiği canlı yayının ameliyathane koordinatörlüğünü gerçekleştiren Opr. Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu ise lensin gece ışık yansımalarını azalttığını ve bu sayede hastalara konfor sağladığını bildirdi.





