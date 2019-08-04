Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi food istanbul emin keskin Ferhat Bozçelik
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları buldu!
Milyoner patlaması
Milyoner patlaması
Altın yeni gözde
Altın yeni gözde
Bakanı ziyaret ettiler
Bakanı ziyaret
Konut kredi faizlerinde devrim
Kredi faizlerinde devrim

Tritikale hasadı başladı

- Ulaş Tarım İşletmesindeki devasa tarlalarda çok sayıda biçerdöverle başlayan tritikale hasadından 5 bin tona yakın rekolte bekleniyor - Ulaş TİGEM Müdürü Metin Yurtdakal: - "13 bin 803 dekar arazide tritikale hasadı yapıyoruz. Yaklaşık 4 bin 500 ton ile 5 bin ton arasında rekolte beklentimiz var"

Tritikale hasadı başladı
banner17

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA/ÇETİN KARAÇOBAN - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Ulaş Tarım İşletmesinde 13 bin 803 dekarda ekimi yapılan tritikale hasadı çok sayıda biçerdöverle başladı.

Buğday ile arpanın verimli ve kaliteli yetişemediği tarla koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip, çoğunlukla hayvanların beslenmesinde tercih edilen, yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit olan tritikale, Ulaş Tarım İşletmesinde 13 bin 803 dekar alanda ekildi.

Kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak "devasa" tarlalarda ekimi yapılan tritikalenin hasadı, kesilen kurbanın ardından dualarla başladı.

Aynı anda 5 biçerdöverle yapılan hasadın yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Metin Yurtdakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmenin 80 yıldır, tohumluk ve damızlıkta Sivas'ta önder bir kuruluş olduğunu vurguladı.

- 2 bin dönümlük tarlalar var

Tritikalede de önemli bir merkez olduklarını söyleyen Yurtdakal, "13 bin 803 dekar arazide tritikale hasadı yapıyoruz. Yaklaşık 4 bin 500 ton ile 5 bin ton arasında rekolte beklentimiz var." dedi.

Yurtdakal, işletme olarak tritikale tohumculuğu yaptıklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tritikale annesi buğday babası çavdar olan bir yem bitkisi. Kurumumuzun sadece tritikale ekişi olan işletmesinde bulunuyoruz. Sivas'ta üretiliyor. Yaklaşık her yıl 4 bin, 4 bin 500 ton tritikale tohumu Doğu Anadolu'dan, Ege'ye, Marmara'dan İç Anadolu'ya kadar ülkemizin dört bir yanındaki çiftçilerimizin hizmetine sunuluyor."

Hasadın yaklaşık 15 gün sürmesini beklediklerini belirten Yurtdakal, "Şu anda 5 biçerdöver çalışıyor. Parsel boyutlarımız, parsellere göre değişiyor. 200 dekardan başlıyor, 2 bin dekara kadar parsel boyutlarımız bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Yurtdakal, sertifikalı olarak bu yıl 3 bin 550 dekarda korunga tohumu hasadını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HasatSivasUlaş Tarım İşletmesi Müdürü Metin Yurttakal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5