İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, "İleri Ödeme Teknikleri" adını verdiği eğlenceli dijital reklam kampanyasını izleyenlerle buluşturuyor.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin eşsiz zenginliğini, köklü ödeme alışkanlıklarını ve dinamizmini Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne dönüştüren TROY, ülkeye özgü ödeme alışkanlıklarından yola çıkarak hayata geçirdiği yaratıcı dijital reklam kampanyasıyla dikkati çekiyor.

"İleri Ödeme Teknikleri" adlı dijital reklam kampanyasında, TROY logolu banka ve kredi kartlarının dünyanın her yerinde geçerli olması, temassız ve şifreli ödeme seçenekleri eğlenceli bir dille izleyiciyle buluşuyor.





- Zeybekle temassız ödeme





TROY'un bu kampanya kapsamında yayınladığı ilk reklam filminde, iki arkadaşın birlikte yedikleri yemek sonrasında "Hesabı kim ödeyecek?" tartışması yaşadığını, ardından bir düello havasında karşılıklı zeybek oynamaya başladıkları görülüyor. Bu esnada birbirlerinin elinden hesabı kapan arkadaşlardan biri, en sonunda hızla hamle yaparak ödemeyi temassız olarak gerçekleştiriyor.

İkinci reklam filminde Paris'e turist olarak giden bir gencin, çatpat İngilizcesiyle hediyelik eşya dükkanında satıcıyla yaptığı pazarlık son derece eğlenceli bir diyalogla aktarılıyor.



Kampanya kapsamındaki üçüncü reklam filminde ise uzun bir kasa kuyruğu görülüyor. Müşterilerden biri, ödemesini yapmak üzere kasiyere kartını uzatıyor. Kasiyer ise müşterinin şifreyi girmesi için POS cihazını uzattığında, şifreyi görmemek için aniden başını yana çeviriyor. Yalnızca kasiyer de değil, o anda mağazadaki herkes aynı hareketi yapınca ortaya eğlenceli görüntüler çıkıyor.





- "TROY'un tüm özelliklerini bize özgü ödeme alışkanlıklarıyla vurgulamak istedik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, Türkiye'nin yerel markası ve değeri TROY'un, her ödeme şemasının yaptığı işlemleri eksiksiz olarak yapabildiğini belirterek, "Biz de bu dijital reklam kampanyasıyla, TROY’un dünyanın her yerinde geçerli olmasının yanı sıra temassız özelliği ve şifre kullanımını bize özgü ödeme alışkanlıklarıyla vurgulamak istedik." ifadelerini kullandı.

İletişim için dijital kanalı tercih ettiklerini, hedefledikleri kitleye bu kanalla daha iyi ulaşabileceklerini aktaran Temiz, reklam filmlerinin çok eğlenceli ve esprili olması nedeniyle dijital kanallarda sıkça paylaşılmasını da beklediklerini kaydetti.



