Trump, 2019 bütçe teklifini Kongre'ye gönderdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın 4,4 trilyon dolarlık 2019 mali yılı bütçe teklifi, savunma ve sınır güvenliğine yönelik harcamalarda ciddi artış, sosyal harcamalarda ise ciddi kesintiler öngörüyor.

Trump yönetimi, 2019 mali yılına ilişkin 4,4 trilyon dolarlık bütçe önergesini Kongre’ye sundu.

“Verimli, Etkili, Sorumlu: Bir Amerikan Bütçesi” başlıklı 160 sayfalık bütçe teklifinde, ABD Savunma Bakanlığı, 686 milyar dolarla en fazla finansman sağlanan bakanlık olurken, diğer bakanlıklara bu rakamın onda birinden daha az bütçe tahsis edilmesi dikkati çekti.

Pentagon ve İç Güvenlik dışındaki tüm bakanlıkların harcamalarını azaltması öngörülen bütçe teklifindeki yaklaşık rakamlara göre, Sağlık Bakanlığına 68 milyar dolar, Eğitim Bakanlığına 60 milyar dolar, İç Güvenlik Bakanlığına 46 milyar dolar, Konut ve Şehirleşme Bakanlığına 39 milyar dolar ve Dışişleri Bakanlığına 26 milyar dolar ayrılması talep ediliyor.

- Obamacare'in iptali için 675 milyar dolar

Bütçe teklifinde eski Başkan Barack Obama tarafından yürürlüğe sokulan sağlık sigortası yasasının (Obamacare) iptaline 675 milyar dolar ayrılması planlanırken, ABD Hazine ve Sağlık bakanlıkları arasında paylaşılması öngörülen söz konusu rakam, birçok bakanlığa ayrılan finansmanı aştı.

Trump yönetimi, bütçe teklifinde altyapı yatırımlarına 200 milyar dolar ve Meksika sınırına örmek istediği duvar için 18 milyar dolar ayrılmasını talep etti.

Kongre'ye sunulan teklif, yoksul Amerikalılara sağlanan gıda pullarından sağlık sigortasına, kamu destekli tıbbi araştırma ve otoyol fonlarına kadar birçok alanda kesintiye gidilmesini hedefliyor.

- Bütçe açığını 1 trilyon dolar artıracak

Yasalaşması durumunda birçok federal kurumun harcamalarını sınırlandıracak bütçe teklifinde öngörülen kesintilerin, gelecek 10 yıl içinde federal hükümete 3 trilyon dolarlık tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor.

Buna karşın, Beyaz Saray'ın muhafazakar projeksiyonlarına göre, bütçe teklifi ülkenin halihazırda sorun teşkil eden devasa bütçe açığını yaklaşık 1 trilyon daha artıracak.

Bu durum, Trump'ın seçim vaatleriyle uyuşmazken, Beyaz Saray, ekonomik büyümenin bütçe açığındaki büyümeyi telafi edeceğini öne sürüyor.

- Kongre'den geçmesi zor

ABD'de her yıl çetin pazarlıklara sahne olan bütçe müzakereleri, Trump yönetiminin 2019 mali yılı bütçesinin Kongre'den geçmesinin zor olacağına işaret ediyor.

Nitekim, Beyaz Saray'ın Kongre'ye geçen yıl sunduğu 2018 mali yılı bütçesi halen onaylanmış değil. Mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de federal hükümet şu an beşinci bütçe dahilinde faaliyetlerini sürdürüyor.