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Trump, Çin'den yapılan ithalatta tarifeleri yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Çin’e ek gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı.

Trump, Çin'den yapılan ithalatta tarifeleri yükseltti
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Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’in 75 milyar dolarlık ABD ihraç ürününe getirdiği ek gümrük tarifelerini artırmasını "siyasi" diye yorumlayan Trump, buna karşılık 1 Ekim’den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe getirilecek yüzde 25’lik gümrük vergisini yüzde 30’a yükselttiğini açıkladı.

Trump ayrıca kalan 300 milyar dolarlık Çin ihraç ürününe 1 Eylül’de uygulanmaya başlayacak yüzde 10’luk gümrük vergisinin yüzde 15’e çıkacağını belirtti.

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çinABD Başkanı Donald TrumpGümrük VergisiTicaret SavaşlarıDünyaEkonomi
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