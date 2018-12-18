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Trump Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak

- Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Trump'ın 22-25 Ocak'ta Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na ikinci kez katılacağını duyurdu

Trump Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak
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WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın 22-25 Ocak'ta Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na ikinci kez katılacağını ifade etti.

Sanders, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çalışma Bakanı Alexander Acosta, Ulaşım Bakanı Elaine Chao, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Beyaz Saray Danışmanları Jared Kushner ve Ivanka Trump'ın aralarında bulunduğu büyük bir heyetin Başkan Trump'a eşlik edeceğini bildirdi.

Bazı ABD başkanlarının katılmayı tercih etmediği Dünya Ekonomik Forumu'na Trump'tan önce 2000'de dönemin Başkanı Bill Clinton iştirak etmişti.

2001-2009 yıllarında düzenlenen Davos zirvelerine Başkan George W. Bush katılmış, Başkan Barack Obama ise 2009-2017 dönemindekilere sadece heyet göndermekle yetinmişti.

Her yıl onlarca ülkenin liderlerini, sivil toplum kuruluşlarını, şirket yöneticilerini, akademisyenleri ve gazetecileri bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu'nda küresel ekonomiyi ilgilendiren gelişmeler ve sorunlar uluslararası iş birliği çerçevesinde ele alınıyor.

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ABD Başkanı Donald TrumpDünya Ekonomik Forumu
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