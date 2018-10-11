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Trump, Fed Başkanı Powell'ı kovmayacak

ABD Başkanı Donald Trump: "(Fed Başkanı Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediği) Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum"

Trump, Fed Başkanı Powell'ı kovmayacak
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WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı kendisini hayal kırıklığına uğratmasına karşın görevden almayacağını söyledi.
Trump, göreve geldiğinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed'i hedef alan açıklamalarına devam ediyor.
New York borsasında son günlerde yaşanan sert kayıplardan Fed'i sorumlu tutan Trump, "Bunun, Fed'den ve faiz oranlarından kaynaklanan bir düzeltme olduğunu düşünüyorum." dedi.
Trump, ayrıca Fed Başkanlığına atadığı Jerome Powell'ı çok "katı" olmakla itham ederken, bankanın faiz artırımlarına devam ederek hata yaptığını savundu.
Güçlü doların Amerikan şirketlerinin işini zorlaştırdığını vurgulayan Trump, Fed Başkanı Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediği sorusuna "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum." yanıtını verdi.
Başkan Trump dün de Fed'i eleştirirken "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadesini kullanmıştı.
- New York borsasında deprem
New York borsası, çarşamba günü son dönemlerin en kötü performansını gösterirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 4'ün üzerinde düşüşle son 2 yılın, Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri ise sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,29 azalışla son 8 ayın en büyük kayıplarını vermişti.
Dow Jones ve Standard&Poor's 500 endeksleri bugün de satış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Başkanı Jerome PowellABD Başkanı Donald Trump
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