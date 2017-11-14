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"Trump, Fed'in Başkan Yardımcılığı için El-Erian'ı değerlendiriyor" iddiası

- WSJ, Beyaz Saray'ın Allianz Başekonomi Danışmanı Muhammed El-Erian'ı Fed'in Başkan Yardımcılığı için değerlendirdiğini öne sürdü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Allianz Başekonomi Danışmanı Muhammed El-Erian'ı ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Yardımcılığı için değerlendirdiği iddia edildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Beyaz Saray, Fed'in Stanley Fischer'ın istifasıyla boşalan Başkan Yardımcısı koltuğunu doldurmak için harekete geçti.

Haberde, Fed'in Başkan Yardımcılığına ekonomi ve para politikası konusunda tecrübeli bir ismin getirileceği vurgulanırken, Mısır kökenli başarılı ekonomist El-Erian'ın Başkan Trump tarafından değerlendirilen birkaç aday arasında olduğu kaydedildi.

Muhammed El-Erian, seçilmesi durumunda Donald Trump'ın Fed Başkanlığına bu ayın başında aday gösterdiği Guvernör Jerome Powell'ın ardından bankanın en önemli 2'nci ismi olacak.

Şu anda sigorta ve varlık yönetimi şirketi Allianz'ın Başekonomi Danışmanlığı görevini yürüten 59 yaşındaki El-Erian, daha önce dünyanın en büyük yatırım yönetim şirketi PIMCO'da ve Uluslararası Para Fonunda (IMF) üst düzey görevlerde bulunmuştu.

Fed'in eski Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, eylül ayında yaptığı istifa edeceği yönündeki açıklamasının ardından 13 Ekim'de görevini bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpFEDMuhammed El-Erian
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