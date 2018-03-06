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Trump, Forbes'ın en zenginler listesinde 200 sıra geriledi

- Forbes'ın bu yıl 31. kez yayımlanan Milyarderler Listesi'ne göre, ABD Başkanı Trump'ın serveti yaklaşık 400 milyon dolar azalarak 3,1 milyar dolara geriledi - Trump, Milyarderler Listesi'nde 566. sıradan 766. sıraya düştü

Trump, Forbes'ın en zenginler listesinde 200 sıra geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Forbes'ın dünyanın en zenginleri listesinde 200 sıra gerileyerek 766'ıncı oldu.
Forbes'ın bu yıl 31. kez yayımlanan "Milyarderler Listesi"ne göre, ABD Başkan Trump'ın serveti yaklaşık 400 milyon dolar azalarak 3,1 milyar dolara geriledi.
Trump, servetinde yaşanan kayıpla, Milyarderler Listesi'nde 566. sıradan 766. sıraya düştü.
Forbes, Trump'ın servetindeki azalışı, New York'taki gayrimenkul piyasasının daha rekabetçi hala gelmesine, hukuki masraflara ve bazı golf tesislerinin zarar etmesine dayandırdı.
- İlk sırada Bezos yer aldı
Forbes Milyarderler Listesi'nin birincisi ise 112 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos oldu.
Uzun yıllardır birinciliği koruyan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise tahtını kaptırdığı Bezos'un ardından 90 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer aldı.
Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle üçüncü, Louis Vuitton'un sahibi olan Fransız Bernard Arnault 72 milyar dolarla dördüncü, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 71 milyar dolarlık servetiyle beşinci oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Forbes Milyaderler ListesiABD Başkanı Donald Trump
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