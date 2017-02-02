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Trump NAFTA müzakerelerini hızlandırmak istiyor

- ABD Başkanı Trump, NAFTA'nın yeniden müzakeresine yönelik görüşmelere hız verilmesi çağrısında bulundu

Trump NAFTA müzakerelerini hızlandırmak istiyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasına (NAFTA) yönelik yeniden müzakere sürecini hızlandırmak istediğini belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldiği basın mensuplarına yaptığı açıklamada, NAFTA'nın yeniden müzakeresine yönelik görüşmelere hız verilmesi çağrısında bulundu. ABD, Kanada ve Meksika'yı kapsayan NAFTA'nın "Amerikan işçileri ve şirketleri için bir felaket olduğuna" dair görüşlerini tekrarlayan Trump, Ticaret Bakanı adayı Wilbur Ross'un anlaşmanın yeniden müzakeresinden sorumlu olacağını bildirdi.

"Yeni anlaşma, NAFTA'nın revizyonu ya da tamamen yenisi mi olur umrumda değil ama Amerikan işçisine çok adaletsiz ve biz onu adaletli hale getirmeliyiz" ifadelerini kullanan Trump, ayrıca yeni anlaşmanın İngilizcede adil anlamına gelen "Fair" kelimesinin baş harfi eklenerek NAFFTA olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Trump'ın mesajları, Meksika Başbakanı Enrique Pena Nieto'nun ülkesinin müzakerelere mayıs ayında başlayacağını açıklamasından bir gün sonra geldi.

Nieto, dün yaptığı basın toplantısında, NAFTA'nın yeniden müzakeresinden önce Meksikalı şirketlerle görüşmek istediğini belirterek, bu sürecin 90 gün süreceğini bildirmişti.

Ekonomistler, NAFTA'da Meksika'nın dezavantajına bir revizyon yapılmasının zor günler geçiren ülke ekonomisine daha fazla zarar verebileceğini belirtiyor.

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