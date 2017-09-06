Trump ve Demokratlar borç limitinde anlaştı

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat liderlerin ülkenin borç limitini yükseltmek için anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD'de federal kurumlar 1 Ekim itibariyle finansman yetersizliği nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıyayken, Başkan Trump kendi partisinden Cumhuriyetçi liderlerin tavsiyelerini göz ardı ederek Demokrat liderlerle ABD'nin borç limitini arttırmak için anlaştı.

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerle iyi bir toplantı geçirdiğinin altını çizerek, "Özünde bir anlaşmaya vardık ve iyi bir anlaşma olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray kaynakları, Cumhuriyetçilerin borç limitini 18 ay süreyle yükseltmeyi savunduğunu belirtirken, Demokratların söz konusu limiti 3 ay süreyle artırmakta ısrar ettiğini ve Trump'ın bunu kabul ettiğini bildirdi.

Böylece, ABD federal hükümetinin aralık ayı ortasına kadar finanse edilerek faaliyette kalması sağlanmış oldu.

Federal mali yılı 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren ABD'de, federal hükümet, en son 2013'te olmak üzere, bugüne kadar toplam 12 kez kapanmak zorunda kaldı.

ABD'nin kamu borcu ise bugün itibariyle 19,98 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.