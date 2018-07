Trump yine Fed'i eleştirdi - ABD Başkanı Donald Trump: - "Doların her geçen gün kuvvetlenmesine rağmen ABD faizleri arttırıyor ve rekabet üstünlüğünü kaybediyor. Her zamanki gibi eşit şartlar sağlanmıyor" - "Sıkılaştırma yaptığımız her şeye zarar veriyor. Borçların vadesi geliyor ve biz faiz arttırıyoruz, Gerçekten mi?"

20 Temmuz 2018 Cuma 17:36