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Trump yine Fed'i eleştirdi

- ABD Başkanı Donald Trump: - "Doların her geçen gün kuvvetlenmesine rağmen ABD faizleri arttırıyor ve rekabet üstünlüğünü kaybediyor. Her zamanki gibi eşit şartlar sağlanmıyor" - "Sıkılaştırma yaptığımız her şeye zarar veriyor. Borçların vadesi geliyor ve biz faiz arttırıyoruz, Gerçekten mi?"

Trump yine Fed'i eleştirdi

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasını (Fed) eleştirmeye devam ederek, Fed'in faiz artırmasının ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

Trump, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin, Avrupa Birliği ve diğerleri kendi para birimlerini manipüle ediyor ve faiz oranlarını indiriyor. Doların her geçen gün kuvvetlenmesine rağmen ABD faizleri arttırıyor ve rekabet üstünlüğünü kaybediyor. Her zamanki gibi eşit şartlar sağlanmıyor." ifadelerini kullandı.

Fed'in parasal sıkılaştırma politikasının ekonomi alanında atılan adımlara zarar verdiğini savunan Trump, "Sıkılaştırma yaptığımız herşeye zarar veriyor. Yasadışı para manipülasyonu ve kötü ticaret anlaşmalarına karşı ABD'nin kaybettiklerini yeniden kazanmasına izin verilmesi lazım. Borçların vadesi geliyor ve biz faiz arttırıyoruz, Gerçekten mi?" yorumunu yaptı.

ABD'li çiftçilerin durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, "Çiftçiler 15 yıldır düşüş eğilimi içinde. Soya fiyatları seçimden 5 yıl öncesinden bu yana yüzde 50 azaldı. Bunun büyük bir nedeni diğer ülkelerle çok kötü olan ticaret anlaşmaları. Çok büyük gümrük tarifeleri ve ticaret engelleri koyuyorlar. Kanada, süt üreticilerine yüzde 275 uyguluyor. Çiftçiler Kazanacak!" paylaşımını yaptı.

Trump, dün ABD'nin CNBC kanalına verdiği özel mülakatta, Fed'in faiz artırımlarından mutlu olmadığını söylerek, "(Ekonomi ve borsada) Ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim ancak onlara (Fed'e) en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları konusunda izin veriyorum." şeklinde konuşmuştu.

Fed'in ekonomik toparlanmayı aksatabileceğini savunan Trump, "Ekonomi alanında bu kadar yoğun çalıştıktan sonra faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor." ifadelerini kullanmıştı.



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