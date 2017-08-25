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Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn: Hem istifa etmem hem de görevde kalmam için baskıya maruz kaldım

Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn, "Hem istifa etmem hem de görevde kalmam için büyük baskıya maruz kaldım." dedi.

Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn: Hem istifa etmem hem de görevde kalmam için baskıya maruz kaldım

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn, istifa etmesi için yapılan tüm baskılara rağmen görevinde kalmaya karar verdiğini bildirdi.

Yahudi asıllı Amerikalı Cohn, Financial Times'a verdiği mülakatta, Trump'ın iki hafta önce Virginia’da yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili açıklamalarından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

"Eşitlik ve özgürlüğü savunan gruplar, Nazi yanlılarıyla ve KKK (Ku Klux Klan) ile eşit tutulamaz"

Trump'ın, bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylardan Nazi yanlılarını sorumlu tutmayarak, ırkçılık karşıtı grupları suçlaması nedeniyle büyük baskı altında kaldığını ifade eden Cohn, şunları kaydetti:

"Hem istifa etmem hem de görevde kalmam için büyük baskıya maruz kaldım. Vatansever bir Amerikalı olarak görevimden ayrılmayı istemedim. Çünkü Amerikalı insanlar yararına çalışma sorumluluğu hissediyorum ancak aynı zamanda son iki haftada yaşananlardan üzüntü duyduğumu ifade etmek zorundayım. Eşitlik ve özgürlüğü savunan gruplar, hiçbir zaman aşırı milliyetçi beyaz Amerikalılarla, Nazi yanlılarıyla ve KKK (Ku Klux Klan) ile eşit tutulamaz."

"Nazi yanlılarının işimi bırakmama neden olmasına izin vermeyeceğim"

Cohn, istifasına yönelik tüm baskılara rağmen, 'Yahudi bir Amerikalı olarak, (Yahudiler yerimizi alamaz) sloganları atan Nazi yanlılarının işimi bırakmama neden olmasına izin vermeyeceğim.' diyerek görevinde kalmaya karar verdiğini belirtti.

Yönetimin nefret gruplarını daha net şekilde kınaması gerektiğini vurgulayan Cohn, "Bu yönetim nefret gruplarını tutarlı ve kesin surette kınayabilir ve kınamak zorunda. Toplumumuzdaki ayrışmaları gidermek için elinden geleni yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

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ABDDonald TrumpDünyaGary Cohn
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