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Trump'ın Danışmanlar Konseyinde yaprak dökümü

Amerika İmalat Birliği Başkanı Scott Paul, ABD Başkanı Trump'ın Danışmanlar Konseyinden ayrılan dördüncü iş dünyası lideri oldu.

Trump'ın Danışmanlar Konseyinde yaprak dökümü

WASHINGTON(AA) - Amerika İmalat Birliği Başkanı Scott Paul, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra iş dünyasıyla fikir alışverişi yapabilmek için kurduğu Danışmanlar Konseyinden ayrıldığını duyurdu.

Trump'ın farklı alt gruplardan oluşan Danışmanlar Konseyinden son 36 saatte ayrılan Amerikalı üst düzey yöneticilerin sayısı Paul ile 4'e yükseldi.

Amerikan iş dünyasında Trump'a yönelik memnuniyetsizliğin giderek artmakta olduğunu gösteren istifalar, Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde hafta sonu aşırı milliyetçi Amerikalıların yaptığı yürüyüş sırasında yaşanan şiddet olaylarının ardından başladı.

İstifa kararlarında, Trump'ın bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı olayların ardından yaptığı açıklamalarda, düne kadar ırkçı grupları hedef almaması önemli rol oynadı.

Ayrıca Trump'ın Konsey'deki tek siyahi CEO Frazier'in ayrılma kararına sosyal medya hesabından sert tepki göstermesinin diğer yöneticileri rahatsız ettiği belirtiliyor.

"Tribünlere oynayanlar devam etmemeliydi"

ABD Başkanı Trump, tepkilere rağmen yeni istifalara karşılık vermekten kaçınmazken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konseyden ayrılan her CEO'nun yerine getirebileceğim çok kişi var. Tribünlere oynayanlar devam etmemeliydi. İstihdam!" ifadelerini kullandı.

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