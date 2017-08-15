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Trump'ın danışmanlık konseyinden 24 saatte 3 istifa

- Amerikalı teknoloji devi Intel ve spor ürünleri şirketi Under Armour'ın CEO'ları, ABD Başkanı Trump'a danışmanlık yapan "Amerika Sanayi Konseyi"nden ayrıldı - Intel ve Under Armour CEO'larının istifalarıyla Trump'ın danışmanlık konseyinden son 24 saat içinde ayrılan yöneticisi sayısı 3'e çıktı - Konseyden, ırkçı Amerikalıların yaptığı yürüyüş sırasında yaşanan şiddet olayları sonrası ilk ayrılma kararı, ilaç firması Merck'in siyahi CEO'su Frazier'den gelmişti

Trump'ın danışmanlık konseyinden 24 saatte 3 istifa

WASHINGTON (AA) - Amerikalı teknoloji devi Intel ve spor ürünleri şirketi Under Armour'ın icra kurulu başkanları (CEO), ABD Başkanı Donald Trump'a danışmanlık yapan "Amerika Sanayi Konseyi"nden ayrıldıklarını açıkladı. Konseyden ülkede hafta sonunda yaşanan şiddet olaylarının ardından istifa eden CEO sayısı böylece 3'e çıktı.

Intel'in CEO'su Brian Krzanich ve Under Armour'ın CEO'su Kevin Plank, Trump'ın iş dünyasıyla fikir alışverişi yapabilmek için kurduğu Amerika Sanayi Konseyinden çekilen son iş dünyası temsilcileri oldu.

Krzanich, yaptığı yazılı açıklamada, "Kutuplaşmış siyasi iklimin, Amerikan sanayisindeki zayıflama da dahil olmak üzere önemli meselelere zarar verdiğine dikkati çekmek için istifa ettim." ifadesini kullandı.

Plank ise Twitter'dan, "Under Armour yaratıcılık ve sporla ilgileniyor, siyasetle değil. Konseyde bulunma fırsatından ötürü müteşekkirim ancak geri çekilme kararı aldım." paylaşımında bulundu.

Amerika'nın önde gelen yöneticilerini buluşturan konseyden, Intel ve Under Armour CEO'larının istifalarıyla Trump'ın danışmanlık konseyinden son 24 saat içinde ayrılan yöneticisi sayısı 3'e yükseldi.

- İlk istifa konseyin tek siyasi temsilcisinden geldi

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde hafta sonu aşırı milliyetçi Amerikalıların yaptığı yürüyüş ve karşı grupların gösterileri sırasında şiddet olayları sonrasındaki ilk ayrılma kararı, Amerikalı ilaç üreticisi Merck'in CEO'su Kenneth Frazier'den gelmişti.

Konseydeki tek siyahi iş dünyası temsilcisi olan Frazier, danışmanlık görevinden aşırılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı çıkma konusunda hissettiği kişisel sorumluluktan ötürü çekildiğini bildirmişti. Frazier, Trump'ın şiddet olaylarını kınarken ırkçılardan direkt olarak bahsetmemesini eleştirmişti.

ABD Başkanı Trump, Frazier'ın konseyden ayrılma kararına kısa süre içinde sosyal medyadan tepki göstererek, "Merck'in Kennett Frazier'ı, şimdi Sanayi Konseyinden ayrıldığına göre astronomik ilaç fiyatlarını düşürmeye daha fazla vakti olur. Merck yüksek ilaç fiyatlarında lider. Ayrıca Amerikan istihdamını yurt dışına götürüyor. İstihdamı geri getir ve ilaçları düşür." eleştirisinde bulunmuştu.

Trump, daha sonra Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında ise ırkçı grupları hedef alarak, "KKK (Ku Klux Klan), Nazi taraftarları, beyazların üstün olduğunu düşünenler ve diğer nefret grupları Amerikan değerlerinin aksini savunmaktadır." demişti.

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde hafta sonu aşırı milliyetçi Amerikalıların yaptığı yürüyüş ve karşı grupların protesto gösterileri sırasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Kente olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan olaylarda, aşırı milliyetçi 20 yaşındaki bir kişinin, aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, pek çok kişi yaralanmıştı.

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İntelABD Başkanı Donald TrumpAmerika Sanayi KonseyiIstifaUnder Armour
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