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Trump'ın DTÖ'den ayrılmak istediği iddialarına yalanlama

- ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın ülkesini DTÖ'den çekmek istediğine yönelik iddiaları "yanlış ve abartılı" olarak nitelendirdi

Trump'ın DTÖ'den ayrılmak istediği iddialarına yalanlama

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın ülkesini Dünya Ticaret Örgütünden (DTÖ) çekmek istediği iddialarını yalanladı.

Mnuchin, Fox Business'a yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın ABD'yi DTÖ üyeliğinden çıkarmak istediğine yönelik iddiaları "yanlış ve abartılı" olarak nitelendirdi.

Amerikalı basın kuruluşu Axios'un bugün yayımlanan haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanlarına defalarca Dünya Ticaret Örgütünden (DTÖ) ayrılmak istediğini söylediği iddia edilmişti.

İsimsiz kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın ekonomi yönetiminde yer alan isimlerin ise bu talebe karşı çıktığı öne sürülmüştü.

Hazine Bakanı Mnuchin, DTÖ'den ayrılma haberlerini yalanlamasına karşın Trump'ın kuruluşa sıcak bakmadığı uzun süredir biliniyor.

Başkan Trump, daha önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, DTÖ'yü ABD'ye karşı adil olmamakla itham ederek, "DTÖ bir felaket. Bizim ticarette iyi olmamızı imkansız hale getiriyor. Davaları kaybediyoruz, hakimlerimiz yok." ifadesini kullanmıştı.

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ABD Başkanı Donald TrumpABD Hazine Bakanı Steven MnuchinDTÖ
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