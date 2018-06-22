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Trump'tan AB otomobillerine yüzde 20 vergi tehdidi

- ABD Başkanı Trump: - "AB tarafından ABD'ye, büyük şirketlerine ve çalışanlarına uzun zamandır uygulanan tarifeler ve ticaret bariyerleri, yakında parçalanıp kaldırılmazsa ABD'ye gelen tüm arabalarına yüzde 20 gümrük vergisi getireceğiz. Burada üretsinler"

Trump'tan AB otomobillerine yüzde 20 vergi tehdidi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik tarifeleri ve ticaret bariyerlerini kaldırmaması durumunda Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, AB'yi Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Paylaşımında, ABD'nin ticaret konusunda geri adım atmayacağına işaret eden Trump, "AB tarafından ABD'ye, büyük şirketlerine ve çalışanlarına uzun zamandır uygulanan tarifeler ve ticaret bariyerleri, yakında parçalanıp kaldırılmazsa ABD'ye gelen tüm arabalarına yüzde 20 gümrük vergisi getireceğiz. Burada üretsinler." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu paylaşımı, AB'nin aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce Amerikan menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başlamasının ardından geldi.

AB, bugün yürürlüğe giren söz konusu tarifeleri, Washington yönetiminin çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerine cevaben hayata geçirdi.

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