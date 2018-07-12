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Trump'tan AB'ye ticari müzakere uyarısı

- ABD Başkanı Donald Trump: - "Eğer AB iyi niyetle müzakere yapmazsa, ülkemize neredeyse sıfır seviyesinde veya çok düşük bir seviyede vergiyle gelen milyonlarca otomobille ilgili bir şeyler yapacağız"

Trump'tan AB'ye ticari müzakere uyarısı

BRÜKSEL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) ticari müzakereleri iyi niyetle yapmaması halinde Avrupa'dan ithal otomobillere sınırlama getirileceği uyarısında bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Trump, AB'nin ABD'ye ticari olarak "iyi davranmadığını" söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ticari konuları müzakere etmek üzere 25 Temmuz tarihinde bir araya geleceğini belirten Trump, "Eğer AB iyi niyetle müzakere yapmazsa, ülkemize neredeyse sıfır seviyesinde veya çok düşük bir seviyede vergiyle gelen milyonlarca otomobille ilgili bir şeyler yapacağız." diye konuştu.

Trump, ABD'ye ticari konularda adil davranılmasını talep ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış, AB'ye bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı. AB, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi olmadığını gerekçe göstererek ABD'nin gümrük vergilerinden daimi bir biçimde muaf tutulma çağrısında bulunmuştu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB, ABD'yi kararından vazgeçirememişti.

ABD'nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, 22 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

AB'nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.


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