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Trump'tan "Çin anlaşmak istiyor" açıklaması

- ABD Başkanı Donald Trump: - "Çin bir anlaşmaya varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi"

Trump'tan
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WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ülkesiyle ticaret sorunlarını çözmek istediğini belirterek, "Çin bir anlaşmaya varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çin'in tıkanan ticaret müzakerelerini yeniden başlatmak üzere yeni bir açılımda bulunduğu haberlerini teyit eden Trump, "Çin bir anlaşma varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi." ifadesini kullandı.

Trump, Çin'in sunduğu şartların henüz ABD için kabul edilebilir olmadığını ifade etmesine karşın, görüşmelerin iyi gittiğini sözlerine ekledi.

Bu arada, ABD borsalarında endeksler, Trump'ın "dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının sona erebileceği" sinyalini veren açıklamalarının ardından yükseldi.

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ABD Başkanı Donald TrumpçinTicaret Savaşı
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