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Trump'tan Çin'e karşı fikri mülkiyet kararnamesi

- ABD Başkanı Trump, Çin'in, Amerikalıların fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediğinin incelenmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı

Trump'tan Çin'e karşı fikri mülkiyet kararnamesi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in, Amerikalıların fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediğinin incelenmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın ABD Ticaret Temsilciliği'ne (USTR) Çin'in ABD'nin mülkiyet haklarını ihlal eden ayrımcı ve adil olmayan uygulamalarını incelemesi talimatını veren kararnameyi dün imzaladığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Trump'ın 1974 tarihli Ticaret Kanunu çerçevesinde çıkardığı kararnameyle yapılacak inceleme sonucunda, Çin'e karşı resmi soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Beyaz Saray'ın açıklamasında Amerikan Mülkiyet Hakları Hırsızlık Komisyonu'nun 2017 raporunun, Çin'in, ABD'den çalınan fikri mülkiyet haklarından yarar sağladığını ortaya koyduğu vurgulandı.

İlgili raporun, Çin'in Amerikalı iş adamlarının bilgisayar ağlarına izinsiz erişim sağlamaktan sahte ürün üretmeye kadar pek çok yolla fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amerikalı işçiler ve şirketler, ABD ekonomisine yüz milyarlarca dolar zarar veren fikri mülkiyet hırsızlığından doğrudan zarar görüyor. Amerikan Mülkiyet Hakları Hırsızlık Komisyonu, fikri mülkiyet hırsızlığının ülke ekonomisine yıllık maliyetinin 600 milyar dolara kadar ulaşabileceğini öngörüyor. Komisyonun raporunda, Çin'in, fikri mülkiyet hırsızlığının ABD ekonomisine verdiği zararın yüzde 50 ila 80'inden sorumlu olduğu tahmin ediliyor."

Trump, konuya ilişkin açıklamasında "Amerikan şirketlerinin ve işçilerinin fikri mülkiyetlerini korumak için seçim kampanyasında verdiğimiz sözü tutuyoruz." dedi.

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