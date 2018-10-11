Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Trump'tan Fed'e eleştiri

- ABD Başkanı Donald Trump, ABD piyasalarının çarşamba günü yüzde 4'lere varan kayıplar yaşamasına yönelik soruları yanıtladı - Trump: - "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi"

Trump'tan Fed'e eleştiri
banner17

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, New York borsasındaki sert kayıplardan ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını sorumlu tutarak, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." dedi.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin ABD piyasalarının çarşamba günü yüzde 4'lere varan kayıplar yaşamasına yönelik sorularını yanıtladı.

Fed'in faizleri çok hızlı artırdığını savunan Trump, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, bu ifadelerden sonra piyasalardaki kayıpları "uzun zamandan beri beklenen bir düzeltme" olarak tanımlaması ise soru işaretlerine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed'i daha önce de eleştirmişti.

- New York borsasında deprem

New York borsası, çarşamba günü son dönemlerin en kötü performansını gösterirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 4'ün üzerinde düşüşle son 2 yılın, Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri ise sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,29 azalışla son 8 ayın en büyük kayıplarını verdi.

Analistler, hisse senetlerindeki düşüşü, ABD devlet tahvili faizlerinin son 7 yılın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmesine dayandırıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpFaiz ArtırımıFED
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1