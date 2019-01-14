İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın Çağlar, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Çağlar, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
TSB Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
TSB Başkanı Çağlar AA Finans Masası'na konuk olacak
- TSB Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın Çağlar, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak
14 Ocak 2019 Pazartesi 12:42
İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın Çağlar, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.