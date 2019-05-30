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TSE 58. Olağan Genel Kurulu

- TSE'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegesi Adem Şahin yeniden seçildi

TSE 58. Olağan Genel Kurulu
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ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurumu Başkanlığına Adem Şahin yeniden seçildi.

TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TSE'nin 58. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da TSE'nin 2018 yılı Faaliyetleri ile Kesin Hesabı'nın ve Yönetim Kurulu'nun ibrası gerçekleşti, 2018 yılı Denetleme Kurulu Raporu takdim edildi ve 2019 yılı bütçesi hakkında bilgi verildi.

TSE'nin 58. Olağan Genel Kurulu’nda başkan, yönetim kurulu ve teknik kurul üyelikleri için seçim de yapıldı.

TSE'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegesi Adem Şahin yeniden seçildi. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Delegeleri Halil İbrahim Çetin, Mehmet Bozdemir, Enerji Bakanlığı Delegesi Şerif Okluoğlu ve YÖK Delegesi Ahmet Çarhan seçildi.

Şahin, başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla yaptığı teşekkür konuşmasında, geçen yıl yapılan 57. Genel Kurul'da üstlendiği Başkanlık görevine bir kez daha seçilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Şahsım ve yeni oluşan yönetimle TSE Kurumunu kuruluş gayesine uygun, Türkiye'nin gelecek vizyonuna hizmet edebilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bir istikamete götürme noktasında üzerime düşen görevi yapacağımdan emin olabilirsiniz."



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