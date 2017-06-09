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TSE, Avrupalı lojistik firmasını belgelendirdi

- Slovakya menşeli Bring Lojistik, TSE'den Hizmet Yeterlilik, Müşteri Dostu Marka ve Müşteri Dostu Kuruluş belgeleri almaya hak kazandı

TSE, Avrupalı lojistik firmasını belgelendirdi

ANKARA (AA) - Slovakya menşeli Bring Lojistik'in, Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) "Hizmet Yeterlilik (HYB)", "Müşteri Dostu Marka (MDM)" ve "Müşteri Dostu Kuruluş (MDK)" belgelerini almaya hak kazandığı bildirildi.

TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Enstitü tarafından Avrupa’nın önde gelen lojistik firmalarından Slovakya menşeli Bring Lojistik'in faaliyetlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, firmanın müşteri memnuniyeti politikası, organizasyon yapısı, insan kaynakları uygulamaları, bilgi ve iletişim teknolojileri kapasitesi, çağrı merkezleri, sosyal sorumluluk projeleri, acil durum planları, çalışanların genel görünüm ve eğitimlerinden market tasarımlarına kadar müşterilerine sunduğu operasyonel hizmetler incelemeden geçti.

Denetimlerin ardından Bring Lojistik, TSE’den HYB, MDM ve MDK belgelerini almaya hak kazandı. Söz konusu firmaya belgeleri, Avrupa Kalite Teşkilatının (EOQ) 12 Haziran'da Slovakya’da yapılacak Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından törenle verilecek.

Bring Lojistik belgelendirme süreci, TSE'ye yurt dışından gelen ilk başvuru olması sebebiyle sistemin faydalarının ve katma değerinin Avrupa ülkelerinde de anlaşılması için önem taşıyor.

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Slovakya Menşeili Bring LojistikTSETürk Standardları Enstitüsü
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