TSE Başkanı daha güvenilir İstanbul için konuşacak

İstanbul Ticaret Odası daha güvenilir İstanbul için çok önemli bir etkinliği hayata geçiriyor. Güvenilir Ürün Platformu tarafından uygulanan eğiti programında üretim, ürün güvenliği, ürün tanıtım ve iletişim, sunum teknikleri gibi konularda özellikle pandemiye karşı nasıl önlemler alınacağı bilim insanları tarafından anlatılacak.

9 Kasım Pazartesi günü başlayacak etkinliği açılışında ise çok önemli bir isim önemli mesajlar verecek. Açılışta konuşacak olan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin yeni dönemde yaptıkları çalışmaları anlatacak.

Yeni dönemde TSE standartlarını yayınlayarak herkese kılavuzluk eden TSE’nin yaptığı çalışmaların önemine değinecek olan Başkan Prof.Dr.Adem Şahin ile pandemi süresince yapılacak çalışmaların yansıması konusunda bilgi verecek.

Açılışta ayrıca İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer de önemli mesaslar verecek.

Özellikle Ahmet Yavuz Karacı’nın gıda güvenliği konusundaki mesajları merakla bekleniyor.



Adem Şahin hakkında

1958 yılında Ordu’da doğan Adem ŞAHİN, 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat alanında yüksek lisans derecesini 1984 yılında ve doktora derecesini 1988 yılında almıştır.

1982–1989 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1989–1996 yılları arasında Yardımcı Doçent ve 1996-1999 yılları arasında Doçent olarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı’nda görev yapmıştır.

1999–2000 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmüş ve 2000–2007 yılları arasında Müsteşar olarak görevine devam etmiştir.

2007 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır ve 2009 yılında Profesör Ünvanını almıştır. 2008 - 2015 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin Genel Sekreterliği, 2014 - 2015 yıllarında Rektör Yardımcılığı ve Rektör Vekilliği görevlerinden sonra, 2015 yılından itibaren Rektörlük görevini üstlenmiştir.

Evli ve bir çocuk babası olan Prof. Dr. Adem ŞAHİN, 25 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Genel Kurulda TSE Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.