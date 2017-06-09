TSE, Suudi Arabistan'a ihracatı kolaylaştıracak

ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, enstitünün Suudi Standartlar Metroloji ve Kalite Kuruluşu (SASO), kalite i̇şaretinde yetkili kuruluş olarak atandığını bildirdi.

Korkmaz, yazılı açıklamasında, TSE'nin, geçen yıl 30 ürün grubunda Türkiye'de SASO'nun yeni düzenlemeleri kapsamında gözetim yetkisi alan tek kuruluş olarak atandığını, enstitünün aldığı bu yetkiyle SASO adına ihracatçılara uygunluk belgesi (CoC) düzenleyebildiğini belirtti.

SASO Uygunluk Belgesi (CoC) kapsamında yer alan bazı ürünlerle ilgili yeni düzenlemeler yayımlandığını ve 11 düzenlemede ürün sağlayıcıları için SASO Kalite Markası alma zorunluluğu getirildiğine işaret eden Korkmaz, bunların makine yağları, deterjanlar, boyalar ve vernikler, elektrikli scooter, yapı ve inşaat malzemeleri, i̇nşaat, binalar için metaller, alaşımlar ve i̇zolasyon, kaplama malzemeleri, bozunabilir plastik ürünler, gaz yakan cihaz ve aksesuarlar, su muhafaza cihazları, araçlarda ve lastiklerde veri kayıt prosedürleri ve enerji verimliliği ve etiket düzenlenme usullerine ilişkin yönetmelikler olarak sıralandığını kaydetti.

Korkmaz, TSE'nin firmaların Suudi Arabistan'a gerçekleştirecekleri ihracatta teknik engellerle karşılaşmaması için başvuru sürecini başarıyla tamamladığını ve SASO tarafından yetkilendirildiğe dikkati çekerek, "Kısmi yetkilendirme anlaşması 7 Haziran'da TSE Genel Sekreteri Mehmet Bozdemir ve SASO Başkan Yardımcısı Saud Al-Askar tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda SASO Kalite Markası için başvuruda bulunmak isteyen üreticilerimizin TSE Belgelendirme Merkez Başkanlığımıza müracaatları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



