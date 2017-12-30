Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Grup Tillo Celal İnan Veysi Atadan Eto
AA'nın oylamasına katıldılar
AA'nın oylamasına katıldılar
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Bir hafta ücretsiz
Bir hafta ücretsiz
Bitcoin açıklaması
Bitcoin açıklaması
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır

TSE'den BOTAŞ'a "Enerji Yönetim Belgesi"

ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), enerjinin verimli kullanılması ve maliyetlerin azaltılması gibi amaçlara hizmet eden "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi"ni almaya hak kazandığını bildirdi.BOTAŞ'tan...

TSE'den BOTAŞ'a

ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), enerjinin verimli kullanılması ve maliyetlerin azaltılması gibi amaçlara hizmet eden "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi"ni almaya hak kazandığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu standardın tüketilen enerjide tasarruf edilmesi, enerji tüketimine bağlı çevre etki ve maliyetlerin azaltılması amaçlarına hizmet ettiği belirtildi.

Söz konusu belge için BOTAŞ'ın haziran ayından bu yana çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, yapılan uygulamalar çerçevesinde genel müdürlük hizmet binalarında enerji verimliliğini artırıcı önemli çalışmalar gerçekleştirildiği kaydedildi.

BOTAŞ'ın bu çalışmalara paralel olarak 2018'deki projelerle enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf yapmayı hedeflediği de bildirildi.

Enerjinin daha verimli kullanıldığı, sürdürülebilir bir gelecek için BOTAŞ'ın attığı adımın önemine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji verimliliği ve enerjinin etkin yönetimi konusunda yürüttüğü çalışmalara istinaden, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan belgelendirme tetkiki neticesinde, 8 Aralık 2017'de 'TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi' belgesi almaya hak kazanan BOTAŞ, enerji sektöründeki kamu kuruluşları arasında TSE tarafından belgelendirilen ilk kuruluş oldu."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BOTAŞTS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi BelgesiTSE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5