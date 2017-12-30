TSE'den BOTAŞ'a

ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), enerjinin verimli kullanılması ve maliyetlerin azaltılması gibi amaçlara hizmet eden "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi"ni almaya hak kazandığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu standardın tüketilen enerjide tasarruf edilmesi, enerji tüketimine bağlı çevre etki ve maliyetlerin azaltılması amaçlarına hizmet ettiği belirtildi.

Söz konusu belge için BOTAŞ'ın haziran ayından bu yana çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, yapılan uygulamalar çerçevesinde genel müdürlük hizmet binalarında enerji verimliliğini artırıcı önemli çalışmalar gerçekleştirildiği kaydedildi.

BOTAŞ'ın bu çalışmalara paralel olarak 2018'deki projelerle enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf yapmayı hedeflediği de bildirildi.

Enerjinin daha verimli kullanıldığı, sürdürülebilir bir gelecek için BOTAŞ'ın attığı adımın önemine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji verimliliği ve enerjinin etkin yönetimi konusunda yürüttüğü çalışmalara istinaden, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan belgelendirme tetkiki neticesinde, 8 Aralık 2017'de 'TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi' belgesi almaya hak kazanan BOTAŞ, enerji sektöründeki kamu kuruluşları arasında TSE tarafından belgelendirilen ilk kuruluş oldu."